Čína sází na humanoidní roboty. V továrnách už nahrazují lidi

Čína dominuje trhu s humanoidními roboty. Tyto stroje už se nasazují i do průmyslu, zejména do výroby elektromobilů a do jejich servisu. Nahradit člověka v oborech, kde je zapotřebí větší kreativita, ale bude zřejmě trvat ještě dlouhou dobu.

Příští rok by chtěla nasadit tento stroj do masové výroby v továrnách a také ve skladech. A společnost Nio, což je úspěšný čínský startup zaměřený na výměnu elektrických autobaterií, zase spolupracuje s výrobcem robotů UBTech, který vytváří humanoidy využitelné právě pro tuto činnost.

Čína má i do budoucna nejlepší předpoklady tomuto oboru dominovat. Ovládá totiž také 63 procent klíčových společností v celosvětovém dodavatelském řetězci, které poskytují díly pro tyto stroje napodobující lidské bytosti. Rozsáhlá zpráva společnosti Morgan Stanley tvrdí , že právě to umožnuje Číně vyrábět humanoidy mnohem levněji než západní konkurenci.

Čínští roboti jsou trénovaní na to, aby vykonávali svou plánovanou činnost, aniž by je rušila lidská aktivita:

Podle Juraje Hvoreckého z Centra pro environmentální a technologickou etiku sice vývoj humanoidních robotů postupuje, ale jejich masové rozšíření do běžného života je stále otázkou pár desetiletí. „Zpočátku budou humanoidi dostupní spíše pro velké instituce než pro jednotlivé uživatele. Pravděpodobně budou navrženi tak, aby zvládali více úkolů najednou, což je efektivnější například v nepřetržitých provozech než v domácnostech, kde by byli často nevyužití,“ myslí si.

Komunikace není ale jediné úskalí. „Hardware robotů je mnohem složitější aktualizovat než software, což zpomaluje jejich vývoj. Zásadní výzvou je například vytvoření materiálů, které budou lépe reagovat na vnější prostředí. Když člověk interaguje s jiným člověkem, ví, co může očekávat od jeho těla, jak silný je přátelský stisk ruky. U kovového robota to není jednoduché,“ uvedl odborník. Expert ale potvrzuje, že v oborech, jako je například automobilový průmysl, smysl a užití mají už nyní.

Poukázal také na to, že s rozšířením humanoidních robotů se pojí i etické otázky. „Lidé mají určité chování a očekávání vůči ostatním, a to zahrnuje nejen sociální interakci, ale i morální pravidla. Pokud mají roboti fungovat ve společnosti, měli by tato pravidla respektovat, což není jednoduché,“ řekl Hvorecký. Dodal, že vyvstává také otázka regulace a například toho, zda by měl být robot jednoznačně označený, aby lidé věděli, že nejednají s člověkem.