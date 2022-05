Dlouhý covid je hrozbou i pro očkované. Vakcíny chrání hlavně proti jeho nejhorším projevům

„Očkování je i nadále zásadně důležité v boji proti covidu-19,“ zdůraznil hlavní autor studie Ziyad Al-Aly, který pracuje jako klinický epidemiolog na Washingtonské univerzitě. „Očkování snižuje riziko hospitalizace a úmrtí. Vypadá to ale, že vakcíny poskytují jen slabou ochranu proti dlouhodobému onemocnění covidem. Lidé, kteří se zotaví z této nemoci, by měli i nadále sledovat svůj zdravotní stav a navštívit svého lékaře, pokud jim přetrvávající příznaky ztěžují vykonávání každodenních činností,“ doporučuje lékař.

„Teď, když víme, že covid-19 může mít dlouhodobé zdravotní následky i u očkovaných, musíme přikročit k vývoji strategií, které zmírní následky, a to i v delším časovém horizontu, protože se nezdá, že by covid-19 v dohledné době vymizel,“ předeslal Al-Aly. „Musíme urychleně vyvinout a nasadit další vrstvy ochrany, které by se měly začít využívat, aby se snížilo riziko dlouhého covidu.“

Mezi tyto nové druhy obrany by mohly patřit například už delší dobu diskutované nosní vakcíny, které by byly účinnější v předcházení nákaze než ty současné, případně jiné typy léků zaměřené speciálně právě na minimalizaci rizik dlouhého covidu.

Vynucovat restrikce je neudržitelné, vakcíny jsou jen část řešení

„Vypadá to, že možnost nakazit se covidem je v dnešní době nevyhnutelná,“ poznamenal Al-Aly s tím, že u osmi až dvanácti procent očkovaných, kteří se nakazí, může dojít k rozvoji dlouhého covidu.

„Náš současný přístup pravděpodobně povede k tomu, že zde bude spousta lidí s chronickými problémy, pro které není žádná léčba. Z některých z nich se stanou invalidé. To bude mít vliv nejen na zdraví těchto lidí, ale i na jejich pracovní schopnost, délku života, ekonomickou produktivitu a v důsledku i na společenský blahobyt. Musíme vést otevřenou celonárodní diskusi o důsledcích našeho současného přístupu,“ vysvětluje vědec.

Od začátku pandemie se virem nakazilo více než 524 milionů lidí na celém světě, z toho více než šest milionů lidí zemřelo, včetně více než milionu jen ve Spojených státech. „Řekněme, že SARS-CoV-2 tu bude deset let,“ pokračuje Al-Aly, „lidé už jsou z respirátorů a společenského odstupu unavení a je prostě neudržitelné vynucovat na nich, aby v tom pokračovali. Musíme přijít s dalšími vrstvami ochrany, které nám umožní obnovit normální život a zároveň koexistovat s virem. Současné vakcíny jsou jen částí řešení.“