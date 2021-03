Dlouhý covid doprovázejí neurologické problémy. Nejčastější je „mozková mlha“

Když se před více než rokem covid-19 poprvé objevil, panovaly největší obavy z toho, jak moc tato nemoc zabíjí. Jenže postupně přibývalo důkazů, že stejně velkým problémem je dlouhý covid –⁠ neboli dlouhodobé zdravotní potíže po překonání nemoci.

Nová studie vydaná v odborném časopise Annals of Clinical and Translational Neurology popsala tyto problémy u pacientů s dlouhodobým covidem-19 ve 21 zemích –⁠ všechny spojovalo to, že nebyli přijatí s touto nemocí do nemocnice, ale léčili se doma.