Stačilo třicet let a polovina ledovců je pryč. Výzkum popsal změny v tropické části And

Od roku 1990 do roku 2020 se podle této studie zmenšila plocha ledovců ve sledované oblasti And o 42 procent. Největší část ledovců v tomto regionu připadá na Peru a Bolívii, menší procento pak na Ekvádor, Kolumbii, Venezuelu a Chile.

OSN už roku 2019 varovala, že pokud bude současný trend pokračovat, některé ledovce v nižších nadmořských výškách tropických And by mohly do konce století ztratit 78 až 97 procent svého objemu, což by snížilo dostupné zdroje sladké vody v regionu.