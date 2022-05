Astronomové zaslechli ozvěnu osmi neznámých černých děr

Jen v naší galaxii zřejmě existují desítky milionů černých děr – superhmotných objektů, které pohlcují hmotu i energii, a možná dokonce i informace. Jsou většinou neviditelné, právě proto, že pohlcují vše, co do nich padá, včetně světla. Existují ale výjimky; pokud černá díra pohlcuje plyn a prach z okolo obíhající hvězdy, může pak vydávat působivé záblesky rentgenového světla, které se odráží od okolního plynu, a osvětluje tak i okolí černé díry.

Video of Echoes of a black hole

Ve studii, která vyšla v odborném časopise The Astrophysical Journal, popsali, že k tomu využívají nový automatický vyhledávací nástroj, který pojmenovali „Reverberation Machine“. Ten prochází družicová data a hledá v nich známky ozvěn černých děr. V naší galaxii už našel osm nových dvojhvězd, které mají u sebe černou díru. Až doposud znala věda v Mléčné dráze jenom dva takové případy.

Když astronomové porovnali informace, které takto získali, povedlo se jim z nich získat představu, co se vlastně děje při tom, když se černá díra rozsvítí. Součástí tohoto procesu byl vždy silný závěrečný záblesk, který následoval po několika předcházejících fázích.

Podle autorů práce by mohl známkou toho, že korona černé díry, tedy oblast vysokoenergetického plazmatu těsně za hranicí černé díry, krátce expanduje a vyvrhne ještě poslední výbuch vysokoenergetických částic, a to těsně předtím, než zcela zmizí. Právě tento mechanismus by mohl pomoci vysvětlit, jak mohou supermasivní černé díry v centru galaxií vyvrhovat částice v obrovských kosmických měřítkách, a formovat tak vznik galaxií.