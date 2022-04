Světem se šíří kapavka odolná proti antibiotikům. WHO hledá řešení v nových lécích i vakcíně

Před rokem vyšla v odborném žurnálu Lancet zpráva expertů ze Světové zdravotnicé organizace, podle níž asi polovina všech případů kapavky v roce 2020 byla rezistentní vůči alespoň jednomu antibiotiku, obvykle azitromycinu.

V důsledku toho CDC a další organizace přestaly pacientům s nekomplikovanou kapavkou doporučovat od prosince užívání azitromycinu. Nyní zůstává jedinou možností ceftriaxon, a to ve vyšší dávce než dříve. Shodou okolností v USA lékaři zaznamenali ve stejný měsíc první známý případ kmene kapavky, který měl mutaci spojenou s odolností na tento lék.

Řešení zatím neexistuje

WHO volá po rychlém vývoji nových antibiotik, která by mohla posílit poslední obranný val, který se nyní bortí. Ve vývoji jsou zatím pouhá čtyři taková léčiva. Hlavní příčinou je fakt, že antibiotika nejsou pro velké farmakologické korporace velkým zdrojem příjmů –⁠ lidé je užívají jen krátce a lékaři by je měli předepisovat co nejméně.

I případná nová antibiotika jsou ale jenom dočasným řešením, je totiž prakticky jisté, že si bakterie jednou vybudují odolnost i proti nim. Ideální by tedy podle WHO bylo, aby vzniklo očkování proti kapavce, v současné době ale nic takového neexistuje.