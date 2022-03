O víkendu zasáhla Zemi planetka. Její dopad se díky českým astronomům podařilo předpovědět

Jako jedna z prvních na světě a jediná ze sítě ESA pro blízkozemní asteroidy planetku zaznamenala jihočeská Observatoř Kleť, konkrétně astronom Miloš Tichý. Přesně změřené polohy tělesa zamířily z Kleti okamžitě zpět do světa - další výpočty potvrdily, že dosud neznámý malý asteroid míří přímo k Zemi.

Už asi dvě hodiny před dopadem planetky oznámil její objev maďarský astronom Krisztián Sárneczky z observatoře Piszkéstető. Nahlásil ho do mezinárodního střediska Minor Planet Center v Cambridge, které se zaměřuje na polohy malých nebeských těles. To na něj zase hned upozornilo mezinárodní síť observatoří.

„Když Scout poprvé identifikoval objekt jako impaktor (těleso, které narazí do Země) měl k dispozici pouze čtrnáct pozorování z jedné observatoře v průběhu čtyřiceti minut. Byli jsme ale schopni určit místa možného dopadu, která se původně rozprostírala od západního Grónska až po pobřeží Norska,“ řekl navigační inženýr Davide Farnocchia, který se podílel na vývoji systému Scout. „Jak asteroid sledovalo více observatoří, naše výpočty jeho trajektorie a místa dopadu se zpřesnily,“ dodal.

Video of Asteroid 2022 EB5 recorded through Telescope hitting Earth

Scout určil, že 2022 EB5 vstoupí do atmosféry jihozápadně od norského ostrova Jan Mayen, který se nachází téměř 470 kilometrů od východního pobřeží Grónska a severovýchodně od Islandu. Objekt 2022 EB5 opravdu vstoupil do atmosféry přesně tak, jak předpověděl Scout. A později infrazvukové detektory potvrdily, že také k dopadu do oceánu došlo v předpovězeném čase.

Na základě pozorování asteroidu při jeho přibližování k Zemi a energie naměřené infrazvukovými detektory v době dopadu se odhaduje, že planetka 2022 EB5 měla velikost asi dva až tři metry. Drobné asteroidy této velikosti jsou už dost jasné na to, aby se je podařilo objevit i několik hodin před dopadem nebo před velmi těsným přiblížením k Zemi. Jsou mnohem menší než objekty, jejichž detekcí a varováním před nimi je pověřen Úřad pro koordinaci planetární obrany NASA - tedy tělesa, která mohou způsobit lidem opravdu vážné škody.

„Drobných asteroidů, jako je 2022 EB5, je mnoho a do atmosféry narážejí poměrně často - zhruba každých deset měsíců. Ale jen velmi málo z těchto planetek bylo ve vesmíru detekováno a před dopadem intenzivně pozorováno. Hlavně proto, že jsou až do posledních hodin velmi slabé a dalekohled musí pozorovat právě to správné místo na obloze ve správný čas, aby byla planetka detekována,“ uvedl ředitel Centra pro studium blízkozemních objektů Paul Chodas.

Větší asteroid s nebezpečným potenciálem dopadu by byl objeven mnohem dále od Země, upozorňuje americká vesmírná agentura NASA. Jejím cílem je sledovat takové asteroidy a vypočítat jejich dráhy, aby bylo možné s mnohaletým předstihem předvídat potenciální srážku. Tato reálná událost s velmi malým asteroidem ale byla pro komunitu vědců, kteří před tímto problémem planetu chrání, skvělou možností vyzkoušet si v praxi svoje schopnosti a dodala jim jistotu, že modely jsou opravdu schopné informovat o potenciálním přiblížení nebezpečnějšího vesmírného objektu.