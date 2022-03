Nová zpráva o klimatu je vážné varování i pro Česko, shodli se experti

Video of Tisková zpráva k vydání druhé části 6. hodnotící zprávy IPCC

Klimatolog Radim Tolasz z ČHMÚ upozornil, že v oblastech potenciálně ohrožených vysokou mírou klimatické zranitelnosti žije na 3,5 miliardy lidí. Podotkl, že zranitelné mohou být i části České republiky - například oblasti opakujících se povodní.

Zmínil také, že násilné konflikty a migrace budou v nejbližší době více než změnou klimatu ovlivňovány socioekonomickými podmínkami a politikou. Zároveň však konstatoval, že právě oběti válečných konfliktů budou mít výrazně horší možnost bránit se dopadům změny klimatu a samotné války mohou zhoršovat změnu klimatu jako takovou.

Může za to opravdu změna klimatu?

„Výrazný pokrok se udělal v oblasti takzvané atribuce. Znamená to, že velmi rychle a relativně spolehlivými metodami lze určit, v jaké míře jsou konkrétní projevy spoluzapříčiněny změnou klimatu,“ uvedl Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

K potenciálně zranitelným oblastem v Česku Trnka řekl, že u ohrožení povodněmi jde typicky o nížiny a města na velkých řekách. „Ale já bych to rozšířil i o oblasti, které jsou ohroženy takzvanými bleskovými povodněmi. A to je velká část území Česka, kde máme vyšší svažitost pozemku v těch povodích, takže to může zapříčinit velkou energii povodňové vlny,“ popsal vědec.

Podle Trnky se mění řada věcí, na které jsou lidé v Česku zvyklí - „například zemědělská charakteristika jižní Moravy se pomalu přesouvá na Vysočinu.“