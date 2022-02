V sázce je přežití mnoha druhů, včetně lidstva, varuje klimatický panel OSN

Klimatické změny pořád zrychlují, jejich následky jsou stále zřetelnější a závažnější, než se dříve předpokládalo, uvedl v pondělí ve své zprávě Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) při OSN. Záchrana planety brzy nebude možná, varuje s odkazem na dokument britský deník The Guardian. V nadcházejících 18 letech bude planeta nemocnější, hladovější, chudší, chmurnější a mnohem nebezpečnější místo.

„Zdravé ekosystémy jsou odolnější vůči změně klimatu a poskytují životně důležité služby, jako jsou potraviny a čistá voda,“ uvedl spolupředseda pracovní skupiny II IPCC Hans-Otto Pörtner. „Obnovením degradovaných ekosystémů a účinnou a spravedlivou ochranou 30 až 50 procent pozemských, sladkovodních a oceánských biotopů může společnost těžit ze schopnosti přírody pohlcovat a ukládat uhlík a my můžeme urychlit pokrok směrem k udržitelnému rozvoji – ale nezbytné je odpovídající financování a politická podpora.“

Vědci zdůrazňují, že lidstvo přesně ví, co dělat i jak to dělat, pro konání ale neexistuje politická vůle a podpora. Poukazují současně na to, že změna klimatu se vzájemně ovlivňuje s globálními trendy, jako je neudržitelné využívání přírodních zdrojů, rostoucí urbanizace, sociální nerovnosti, ztráty a škody způsobené extrémními událostmi a pandemie, což ohrožuje budoucí rozvoj.

„Naše hodnocení jasně ukazuje, že řešení všech těchto různých výzev vyžaduje spolupráci všech – vlád, soukromého sektoru i občanské společnosti – s cílem upřednostnit snižování rizik, jakož i rovnost a spravedlnost při rozhodování a investicích,“ konstatuje spolupředsedkyně pracovní skupiny II IPCC Debra Robertsová.

„Tímto způsobem lze sladit různé zájmy, hodnoty a pohledy na svět. Spojením vědeckého a technologického know-how i znalostí domorodých a místních obyvatel budou řešení účinnější. Pokud se nepodaří dosáhnout udržitelného rozvoje odolného vůči změně klimatu, bude to mít za následek neoptimální budoucnost pro lidi i přírodu,“ dodává Robertsová.