Studie: Změna klimatu udělá z piva luxusní zboží. Cena může vzrůst dvojnásobně

Přijdeme o miliardy litrů piva

K výrobě piva se používá necelá pětina celkové světové úrody ječmene. V takových zemích, jako jsou Spojené státy, Brazílie nebo Čína, jsou to až dvě třetiny. Naopak Austrálie spotřebovává na pivo pouhých devět procent ječmene. Pokud podle vědců budou emise skleníkových plynů vypouštěny do ovzduší v dosavadních objemech, vliv klimatu na pěstování ječmene poškodí jeho sklizeň do konce století nikoli jednou za deset let, ale jednou za dva roky.

Pokud se nepodaří změny klimatu zpomalit nebo zastavit, bude docházet k extrémním rokům, v jejichž důsledku poklesne roční spotřeba piva o 16 procent, tedy téměř třicet miliard litrů – to odpovídá přibližně celé spotřebě Spojených států za jeden rok. V průměru to bude znamenat zdražení piva na dvojnásobek, ale v zemích, které jsou na produkci piva specializované, může být zdražení i výraznější.