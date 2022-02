U Černobylu je zvýšené množství radiace. Katastrofa z roku 1986 se opakovat nemůže, uklidňují experti

„Pokud vím, tak je tam sklad vyhořelého paliva, a tak nevidím bezprostřední nebezpečí,“ sdělil Michal Šnobr, energetický expert a poradce investiční skupiny J&T. Situace by podle něj mohla být mnohem komplikovanější u fungujících čtrnácti jaderných reaktorů, které kryjí významný díl spotřeby Ukrajiny. Nedaleko Doněcké oblasti je Jaderná elektrárna Záporoží s šesti reaktory, jež kryje čtvrtinu ukrajinské spotřeby, dodal.

Bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl sdělil, že zatím nikdo neví, proč Rusové elektrárnu obsadili a co je jejich cílem. „Nevěřím, že by někdo chtěl provést atak vedoucí k nárůstu radioaktivity v lokalitě či na širším území. Ono by to zasáhlo i toho, kdo to způsobil,“ uvedl. Největším rizikem pro Česko je podle něj „dlouhodobé působení dezinfomátorů, šíření fake news a neefektivnost naší obrany“.

Psychologický útok

„Důležitější je psychologický efekt. O Černobylu ví celý svět. A celý svět se ho bojí. Kdo jej ovládá, kontroluje rizika s tím spojená - a také strachy. Takže kolem Černobylu bude zřejmě spousta manipulací, ale doufám, že nedojde ke skutečným škodám a provokacím,“ upozorňuje Gorčakov.

„Černobylská havárie se nemůže odehrát ve stejném rozsahu. Ale dá se tam samozřejmě nadělat spoustu problémů. A vyděsit těmito potížemi. Bojovat v Černobylu je samozřejmě šílenství,“ dodává ruský vědec.

Katastrofa, která změnila svět

Černobylská havárie z roku 1986 byla dosud nejzávažnější jadernou katastrofou. Uvolněný radioaktivní mrak postupoval východní Evropou a Skandinávií. Radioaktivita kontaminovala rozsáhlé oblasti Ukrajiny, Běloruska a Ruska. Široké okolí elektrárny včetně blízkého města Pripjať bylo evakuováno a změnilo se v uzavřenou zónu.

Nejhorší havárii v dějinách jaderné energetiky způsobily chyby obsluhy čtvrtého reaktoru, který v důsledku explodoval. Sovětské úřady katastrofu ještě zhoršily tím, že nesdělily veřejnosti, co se stalo, ačkoliv již druhý den evakuovaly nedaleké město Pripjať.

Dva miliony obyvatel 110 kilometrů vzdáleného Kyjeva ale nebyly varovány před nebezpečím radioaktivního spadu. Svět se o havárii dozvěděl až poté, co ve Švédsku naměřili zvýšenou radiaci. Nakonec bylo z okolí Černobylu evakuováno více než sto tisíc lidí a v třicetikilometrovém okruhu okolo elektrárny byla zřízena „zakázaná zóna“.

Sama elektrárna byla uzavřena až v prosinci 2000. Radiace unikala z trosek reaktoru až do roku 2019, kdy celou budovu překryl obrovský kryt a následně roboti pod krytem začali rozebírat reaktor.