Vlny veder ničí kolonie tučňáků. Zabíjí mláďata i dospělé

Extrémní horko z 19. ledna 2019 podle studie ovlivnilo dospělé jedince a mláďata odlišně. Téměř tři čtvrtiny uhynulých tučňáků byli dospělci – většina z nich pravděpodobně zemřela na dehydrataci. Čtvrtinu mrtvol dospělých tučňáků vědci našli na cestách směřujících z kolonie do oceánu, kde se mohli napít – tučňáci totiž mají žlázy, které umí filtrovat sůl z vody.

Na Punta Tombo probíhá už od osmdesátých let rozsáhlý výzkum tučňáků. Teploty na této lokalitě během hnízdní sezony obvykle stoupají k hodnotám mezi 30 a 40 stupni Celsia a tučňáci je zvládají bez problémů. V roce 2018 dosáhla rtuť teploměru dokonce na 43 stupňů, i to ještě tučňáci vydrželi. Podle vědců se ale zdá, že právě hranice 44 stupňů Celsia, naměřená 19. ledna 2019, je už pro tyto ptáky smrtící.

Cesta z kolonie do oceánu může dospělému tučňákovi magellanskému trvat asi čtyřicet minut; mrtvoly byly nalezené v pozici na břiše s nataženýma nohama a ploutvemi a do široka otevřeným zobákem. To je pro tučňáky magellanské běžné při dýchání a ochlazování.

Ukázalo se také, že některé části ostrova Punta Tombo, kde se každoročně na jaře a v létě shromažďují tisíce tučňáků magellanských k rozmnožování, dopadly hůře než jiné. V centrální části kolonie zahynulo kolem pěti procent dospělých jedinců. V jiných částech ale bylo zaznamenáno jen málo úhynů nebo žádný, což naznačuje, že zásadní roli mohly hrát mikroklima a také přístup k oceánu.

Změny klimatu jsou pro tučňáky hrozbou

Tito ptáci jsou na Punta Tombo ohroženi více problémy, dosud to byly především prudké deště, které připravují o život zejména mláďata, někdy až polovinu všech, která se během roku vylíhla.

Na umírání mláďat je tedy tento druh docela dobře adaptovaný a umí se s ním vypořádat – horší je ale pro něj, když umře hodně dospělých.

„Každý takový hromadný úhyn je znepokojivý,“ řekla Holtová. „Životaschopnost populací dlouhověkých mořských ptáků, jako jsou tučňáci magellanští, závisí na jejich dlouhém životě. Dospělí tučňáci magellanští se mohou dožít více než třiceti let, takže mají obvykle mnoho příležitostí k úspěšnému odchovu mláďat. Pokud v důsledku jedné takové události přijdeme o velké množství dospělých jedinců, je to vážný problém,“ dodala.