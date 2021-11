Očkování je proti covidu až pětkrát účinnější než prodělání nemoci, ukazuje rozsáhlá americká studie

Lidé, kteří už covid prodělali, si často myslí, už pro ně není očkování zapotřebí – protože se jejich imunitní systém s nemocí již vypořádal a naučil se s ní proto bojovat. Naznačily to nedávno i výsledky izraelské studie, která zjistila, že imunita získaná očkováním je slabší než ta po prodělání nemoci. Nová studie amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ale ukazuje pravý opak: její výsledky říkají, že je důležité se nechat plně očkovat, i když už člověk covid-19 prodělal.

Studie musela být dostatečně masivní, proto CDC shromáždilo údaje o 201 tisících covidových hospitalizací ve Spojených státech. V této skupině se povedlo najít asi sedm tisíc osob, které splňovaly podmínky pro zařazení do studie.

„Tato data poskytují pádný důkaz, že očkování poskytuje lepší ochranu proti covidu-19 než spoléhání se pouze na přirozenou imunitu,“ uvedl v prohlášení Shaun Grannis, viceprezident pro data a analytiku v Regenstrief Institute. „Řada lidí se nás ptá, jestli by se měli nechat očkovat, i když už covid prodělali – tento výzkum ukazuje, že odpověď zní ano,“ dodal.

Jak je to možné?

Obecně platí, že když nějaký organismus bojuje s infekcí, imunitní systém se naučí rozpoznat „útočníka“ – pokud by došlo k novému napadení, vypořádá se s ním příště už lépe, protože zná jeho triky a ví, jaké zbraně jsou proti němu nejvíc účinné.

Právě to je důvod, proč je reinfekcí covidem tak málo, anebo jsou v drtivé většině výrazně slabší než první nákaza. Účinnost imunitního systému je ale nesmírně komplikovaný proces, do něhož se zapojuje spousta menších i větších hráčů v lidském organismu – někdy se vyvine imunita příliš slabá, jindy ne dokonale cílená na přesný typ viru nebo bakterie. Všechny tyto procesy jsou nesmírně složité, propojené a také velmi složitě sledovatelné. Právě to je příčinou, proč předchozí infekce není spolehlivou prevencí závažných onemocnění.