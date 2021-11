Bez očkovaní by na JIP leželo o tisíc lidí více, řekl Dušek. Očekává, že epidemie ještě zesílí

Loňské úrovně až 9500 hospitalizovaných a ke dvěma tisícům na JIP v jednom dni ale podle Duška pravděpodobně už dosaženo nebude. „V podobném rozsahu je to extrémně nepravděpodobné. To už bychom teď viděli na daleko prudších nárůstech,“ řekl.

Řada seniorů, kteří se dostanou do nemocnice, tam podle něj stráví jen několik dní na kyslíkové podpoře. Části pomohou také monoklonální protilátky – léky, které fungují podobně jako očkování a mohou se podat nově nakaženým, aby se nedostali do vážného stavu.

I tak mohou být podle šéfa ÚZIS dosažena zhruba poloviční čísla proti loňským maximům. „Jak narůstá počet nakažených lidí, tak roste pravděpodobnost, že do nemocnice přijde člověk s nějakým zdravotním problémem a je při vstupu pozitivně testován,“ vysvětlil. V současné době je hospitalizovaných 1813, loni jich bylo skoro 7500 a na JIP přes 1100. Přesto se kvůli chybějícím kapacitám v některých regionech už omezuje plánovaná a zbytná nemocniční péče.

Ochranný efekt vakcinace dokazuje to, že sice roste počet nakažených a příjmů do nemocnic, ale ne tak rychle obsazenost JIP, uvedl Dušek. Riziko vážného průběhu podle něj snižuje vakcína o 85 procent. „Díky proočkovanosti je na jednotkách intenzivní péče opravdu proporcionálně méně lidí, než by bylo touto dobou minulý rok,“ sdělil. U očkovaných jsou to často lidé ve vyšším věku kolem 75 let s dalšími nemocemi, neočkovaní průměrně o několik let mladší.