Mezi vyočkovanými dávkami vakcíny nyní převažují ty posilující. Stát čeká nárůst zájmu

Používají se hlavně vakcíny společností Pfizer/BioNTech a Moderna. Podle šéfa vakcinologické společnosti by si pro dávku navíc měli dojít i očkovaní látkou Janssen od společnosti Johnson & Johnson. „Přestože je jednodávková, tak se ukazuje, že ta jedna dávka by nemusela zabezpečit dostatečnou ochranu. Já bych osobně doporučoval i těmto lidem se nechat přeočkovat jednou dávkou některou z mRNA vakcín,“ uvedl.

Většího zájmu o očkování si všímají například také v Plzni. Doufají, že to není jen chystanými restrikcemi. „Určitě to tomu pomohlo. Já doufám, že tomu pomohl i fakt, že začal podzim, s ním respirační infekce a lidé se uvědomili, že i oni mohou být nemocní,“ okomentoval ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek.

Řada lidí svůj zájem o vakcínu zdůvodňuje tím, že se od listopadu omezí hrazení preventivních testů a také se zkrátí doba jejich platnosti. Do očkovacího centra přišel patnáctiletý Tomáš Zdražil v doprovodu matky. Původně se očkovat nechtěl. Jak sám říká, donutila ho k tomu zpřísňující se opatření. „Chystáme se jet do zahraničí lyžovat a s testy by to bylo složité,“ zdůvodnil.

Imunolog: Lži o očkování ohrožují životy

V Česku dosud zdravotníci podali více než 12 milionů dávek vakcín proti covidu-19. Přes šest milionů lidí je plně očkovaných – to je asi 56,5 procenta obyvatel. Podle zástupců vlády stále zůstává přes 330 tisíc lidí starších 65 let, kteří dosud očkovaní nejsou. Oslovovat je kvůli tomu bude pojišťovna.

Imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR upozornil, že absence očkování právě u těchto lidí je velkým problémem. „U nich to nebezpečí vážných komplikací, hospitalizace a úmrtí je asi desetkrát větší než u mladých a zdravých,“ zdůraznil. Dodal ale, že to neznamená, že u mladých riziko neexistuje. „Když řekneme, že to nebezpečí je asi desetkrát nižší, tak pořád je to nebezpečí takové, že asi jeden až dva lidé z této skupiny z tisíce, kteří to dostanou, zemřou,“ varuje.

Upozornil, že covid-19 se aktuálně šíří zejména v nenaočkované populaci. Lidé, kteří vakcínu odmítají, podle něj škodí především sami sobě. „A kromě toho dělají problémy i celému našemu zdravotnictví,“ sdělil. Očkování považuje za nejdůležitější v boji s onemocněním. „Opatření omezující epidemii jsou jen takovým mostem k tomu kýženému stavu, až budeme mít devadesátiprocentní proočkovanost,“ poznamenal.

Připomněl, že ministerstvo zdravotnictví mělo na začátku vakcinace vizi, že do konce prázdnin bude naočkováno sedmdesát procent populace. Situaci podle něj ovlivňují do značné míry šířící se lživé informace na internetu o škodlivosti vakcíny. „Myslím si, že tohle je špatně. Měli bychom proti tomu něco udělat a zabránit šíření takovýchto opravdu životu nebezpečných zpráv,“ varoval.