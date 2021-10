Evropu čeká nejistá sezona. Nákaza chřipkou a covidem během jedné zimy zvyšuje riziko úmrti na dvojnásobek

„Chřipky bychom se měli obávat každou zimu. Myslím, že lidé si stále neuvědomují, že může jít o smrtelné onemocnění. Důležitá věc ohledně této zimy je, že pravděpodobně poprvé uvidíme chřipku v nějakém větším počtu, která bude existovat společně s covidem. Riziko, že se nakazíte oběma nemocemi, tady je. Pokud se to stane, tak je dvakrát vyšší pravděpodobnost, že zemřete, než kdybyste měli jen samotný covid,“ tvrdí Harriesová.

Bývalá zástupkyně hlavního lékaře pro Anglii varovala, že Velkou Británii čeká „nejistá“ zima - poprvé se objevuje jak chřipka, tak covid-19 současně. Vyzvala lidi, aby se nechali očkovat proti oběma chorobám, pokud na to mají nárok.

Podle Harriesové čeká Velkou Británii ale i Evropu nejistá doba. „Případů chřipky bylo v předchozích dvou letech méně, takže imunita a typy kmenů jsou nejistější,“ řekla.

Problémem je tedy nejen to, že lidská imunita si už za dva roky na chřipku odvykla, respektive na ni zapomněla. Ještě větší komplikací se může stát to, že vědci jen špatně předpovídají, jaký z kmenů chřipky letos vlastně převládne a stane se dominantním.

Množství viru kolujícího mezi lidmi bylo tak malé, že se nedaly spolehlivě predikovat varianty chřipky - z toho vyplývá i nejistota v tom, proti jakým by se mělo očkovat. Podle Harriesové by tak mohla nastat situace, kdy by se v Evropě vedle sebe mohly vyskytovat dva nebo dokonce tři chřipkové kmeny současně. Normálně přitom dominuje jen jeden, který ty ostatní vytlačí.

V letošní chřipkové vakcíně jsou čtyři kmeny viru - vycházelo se přitom z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) s ohledem na země na jižní polokouli, kde zima, a tedy i chřipková sezóna, přichází dříve.

Podle Harrisové mají tedy lékaři v zásobě docela dobré nástroje, aby trefili variantu, která se stane dominantní. Stále ale bude problém, že imunita lidí bude nižší. „Myslím si, že nejlepší je nechat se očkovat jak proti chřipce, tak proti covidu - a samozřejmě pokračovat v dodržování správného hygienického chování, které jsme praktikovali po celou dobu pandemie,“ dodala Harriesová.

Varování z Německa

Velmi podobně jako Britové vidí současnou situaci i Němci. „Riziko chřipkové epidemie je letos vyšší, neboť loni chřipka v podstatě nebyla,“ varoval na začátku října německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. „Proto vás prosím, nechte se očkovat proti chřipce, která není žádnou neškodnou horečkou,“ uvedl. Řekl také, že cílem je přesáhnout loňský počet 22 milionů očkovaných proti chřipce. Pro letošní rok nakoupilo Německo 27 milionů dávek vakcín.