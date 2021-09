Před třiceti lety vydaly alpské ledovce Ötziho. Muž z pravěku vědcům ukázal, jak drsný byl tehdy život

Naprosté tajemno panuje i kolem mužovy totožnosti. Podle sekvenování jeho genomu z roku 2012 vědci určili, že měl hnědé oči, černé vlasy a že byl potomkem populace, jejíž kořeny jsou přítomny na Sardinii a na Korsice. A nedávno se dokonce podařilo vědcům rekonstruovat, jak zněl jeho hlas.

Na Ötziho těle bylo nalezeno 61 tetování – ale jsou to tetování velmi podivná. Vědci, kteří je studovali, se domnívají, že neměla ornamentální funkci. Místa vpichů jehel totiž velmi přesně odpovídají tomu, jak jsou umístěná akupresurní tetování v Asii – jen na východě se používala až o dva tisíce let později. Je možné, že se do Číny dostala z Evropy? Toto je jen jedna ze stovek záhad, které zatím nemají odpovědi a teprve čekají na rozlousknutí.

Několik nedávných studií ukázalo, že jeho pečlivě ušitý oděv se skládal z kůže pěti různých druhů zvířat, mimo jiné z medvěda, kozy a ovce. Zajímavostí je rekonstrukce Ötziho obuvi, do které se zapojil český vědec Petr Hlaváček z technologické fakulty zlínské Univerzity Tomáše Bati, světově uznávaný odborník na historii obouvání.

Replika bot byla testována přímo v Alpách, kde se prokázalo, že „prapohorky“ z medvědí a jelení kůže vyložené senem mají překvapivě skvělé tepelné vlastnosti. Uznávaný časopis Discovery kopii Ötziho obuvi zařadil mezi stovku nejpozoruhodnějších světových objevů roku 2003.

Potomci muže z ledu

V roce 2013 rozsáhlá studie odhalila, že v Rakousku žijí Ötziho příbuzní. Díky analýze DNA se podařilo v Tyrolsku odhalit devatenáct osob patřících do stejné genetické podskupiny. V roce 2016 zase vědci zjistili, že Ötziho pravděpodobně trápily silné bolesti břicha. V jeho těle totiž objevili agresivní formu žaludeční bakterie.

Podle analýz obsahu jeho žaludku z roku 2017 byl jeho posledním jídlem nejspíš kus sušeného tyrolského špeku. Ötziho potrava musela být plná tuku; podíl tvořil asi 50 procent, což je mnohem více než dnes. V jídelníčku moderního člověka se pohybuje kolem pouhých deseti procent.