Ve vesmíru je nejvíc lidí najednou. Díky úspěšnému startu mise Inspiration4

Vůdcem výpravy je osmatřicetiletý miliardář Jared Isaacman. Tento zkušený soukromý pilot snil o své cestě do vesmíru a, jak říká, sen si chtěl splnit s tím, že poskytne další místa v lodi za peníze, jež budou věnovány na humanitární účely. Pomoc má jít dětské výzkumné nemocnici Saint Jude v tennesseeském Memphisu, která se zaměřuje na vážné nemoci dětí, zejména na leukémii a jiné druhy rakoviny.

S Issacmanem do vesmíru letí devětadvacetiletá asistentka lékaře v této nemocnici Hayley Arceneauxová, která v memphiském zařízení jako dítě sama bojovala s rakovinou. Je mimo jiné prvním člověkem v dějinách, který kdy letěl do kosmu s protézou; když jí bylo deset, podstoupila v nemocnici St. Jude operaci, při které jí bylo vyměněno koleno a do levé stehenní kosti byla vložena titanová tyč.

Arceneauxová dodnes kulhá a trpí občasnými bolestmi nohy, ale dostala povolení k letu od společnosti SpaceX. Bude sloužit jako lékařka posádky. Dalšími členy jsou dvaačtyřicetiletý datový inženýr Chris Sembroski a jednapadesátiletá pedagožka Sian Proctorová, která je první černošskou pilotkou kosmické lodi.