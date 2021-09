Letní déšť v Grónsku byl zcela mimořádný, ukazují studie. Dokládá rychlost klimatické změny

V srpnu vydali dánští vědci překvapivou zprávu, podle níž na vrcholcích grónského ledovce pršelo. S velkou pravděpodobností se jednalo vůbec o první déšť v této oblasti. Pozorován byl 14. srpna na stanici, která je umístěna v nadmořské výšce nad třemi tisíci metry, a podle dostupných dat pršelo několik hodin. Nové analýzy ukazují, co vlastně tato zcela výjimečná událost pro Grónsko i celý svět znamená.

Aby se sněžení změnilo v déšť, musí panovat příhodné meteorologické podmínky. Nejdůležitější je teplota, která musí vystoupit nad nulu nebo se držet jenom slabě pod bodem mrazu.

Pro druhý největší ledovec planety je přitom hrozbou právě oteplování; teploty blízko nuly už jsou vnímány jako extrémní událost, a je velmi pravděpodobné, že celá epizoda s deštěm souvisí s tolik diskutovanou globální změnou klimatu.

Podle meteorologických pozorování i ze zkoumání struktury ledu vyplývá, že se v Grónsku teplota za poslední dva tisíce let dostala nad nulu jenom devětkrát. Třikrát se tak stalo v posledních deseti letech, konkrétně ještě v roce 2012 a 2019, to ale nepršelo. Jestli padal déšť ve zbývajících šesti případech, vědci bohužel nejsou schopni určit, je to ale nepravděpodobné, a tak je déšť z letošního srpna o to pozoruhodnější.