Výhody očkování dětí proti covidu převyšují rizika, uvedla vakcinologická společnost

Prospěch z očkování dětí proti covidu-19 převyšuje rizika nežádoucích účinků. I když je nemoc v dětském věku méně závažná než u dospělých, šest dětí na covid v ČR zemřelo, přes tisíc jich bylo hospitalizováno, zdravotní stav asi dvaceti vyžadoval umělou plicní ventilaci. Covid také u některých dětí způsobuje závažné multisystémové zánětlivé onemocnění. Uvedla to Česká vakcinologická společnost ve stanovisku. Zatím je v ČR dostupná vakcína pro děti od 12 let, a to od firem Pfizer/BioNTech.