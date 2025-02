Podvody a krytí pachatelů. Reportéři ČT zmapovali byznys s bílými koni

„Já bych typické bílé koně rozdělil do dvou kategorií. Tou první jsou ‚náhodní kolemjdoucí‘, osoby někým oslovené – ať už příbuznými či nějakými dlouholetými kamarády. Často tam nebývá vysvětlení, že taková činnost může být z hlediska zákona problematická. Druhou kategorií jsou profesionální bílí koně – tedy osoby, které do toho jdou s vědomím, že ta činnost může být z hlediska zákona problematická,“ sdělil analytik z Transparency International Marek Chromý.

Lze si vybrat stáří firmy, výši základního kapitálu i to, zda je plátcem DPH. Tato činnost je zcela legální. Česká pobočka Transparency International ale ve své analýze z loňského podzimu upozornila na to, že právě takzvané ready-made společnosti je možné využívat k nelegálním finančním transakcím.

„Většinou jsou to osoby (...) s nepříliš velkým zájmem o dění ve světě, jsou to lidé často velmi důvěřiví, často v zásadních finančních problémech, pro které finanční přilepšení v řádu tisíců, třeba i za jeden podpis nebo za přeposlání jedné platby, se může jevit velmi atraktivní,“ popsal Chromý.

„Historicky se služeb těchto firem využívalo proto, že zápis byl komplikovaný, což dnes prakticky už neplatí. Na druhou stranu si umím představit, že lidé občas poptávají společnosti s nějakou větší historií staršího data založení, proto se obracejí na tyto profesionální zakladače společností. A je potřeba podtrhnout, že se jedná o legální činnost,“ podotkl Žežulka.

Jedna z firem, která nabízí společnosti na klíč, je RTB Holding. Reportéři ČT se do ní vydali podívat se skrytou kamerou, aby se zeptali, jaké služby tam mohou nabídnout. Redaktorka přišla se záminkou, že si potřebuje uschovat své finance, aby nebyly součástí rozvodového řízení. Zaměstnankyni společnosti poprosila, zda by to šlo udělat tak, aby ve firmě nebyla jednatelem ani majitelem.

Offshorové společnosti

Jednatele v případě české firmy by si musela najít sama, ale následně redaktorce byla nabídnuta ještě jedna možnost. Nabídli jí, že by si mohla založit offshorovou společnost. Tam se dá ukrýt celá majetková struktura. Firma by stála kolem dvaceti až třiceti tisíc.

„Jsou to náročné finanční a majetkové struktury. Pak je i složitější pro orgány činné v trestním řízení tyto procesy rozkrývat. Je to skutečně finančně náročné pro nás, ale samozřejmě je to i velmi časově náročné. Nehledě na to, že tato trestná činnost je velmi často přeshraniční,“ vysvětlil mluvčí Policejního prezidia ČR Jakub Vinčálek.

V jiné firmě redaktorce nabídli, že si může založit společnost v Americe. Stálo by ji to asi tři tisíce eur (kolem 75 tisíc korun) s tím, že je nutné, aby se tam udržovalo účetnictví a podávala se hlášení za zaměstnance, i když by žádné neměla. To vše by za ni příslušná firma zařídila.

„Domnívám se, že to, v čem by teď Česko mělo nějakým způsobem zabrat, je spíše vymáhání stávajících pravidel a zákonů. Například součástí obchodního rejstříku je sbírka listin, do které téměř každá společnost v Česku musí odevzdávat nějaké zásadní dokumenty, které mají vliv na její provoz. (...) Ale čtyřicet procent firem tak nečiní,“ upozornil Chromý.

„Problematiku bílých koní nelze vymýtit. Můžeme ji omezit tím, jakým způsobem přistupujeme k ověřování společností, můžeme mít nějaké kontrolní nástroje, ale nikdy není možné se jich úplně zbavit. Nemůžeme ale na boj rezignovat. Na druhou stranu nikdy nemůžeme zvítězit,“ přiznal Žežulka z Finanční správy.