Velké solné jezero v Utahu vysychá. Může to ohrozit ekonomiku i životní prostředí

Například studie z roku 2017 ukázala, že zásadní význam na zmenšování rozlohy jezera má snížený přítok. Lidé v okolí totiž nadměrné využívají vodu z potoků a řek, které se do jezera vlévají; to zavinilo zmenšení jezera na polovinu jeho původního objemu, který byl poprvé změřen v roce 1847.

Klesající hladina jezera představuje hrozbu pro ekosystémy v jeho okolí. Například predátoři se teď snadněji dostávají k vejcům ptáků, kteří zde hnízdí. Současně se kvůli nižší hladině vody dostávají divoká zvířata do užšího kontaktu se zvířaty hospodářskými – a to znamená větší riziko přenosu nemocí na ně.

Méně vody ale znamená také problémy pro lidi. Podle agentury AP se výrazně zvětšuje vyschlé dno jezera – a z něj se větrem dostává do vzduchu spousta problematických látek. Na dně je přirozeně uložený toxický arzen – pokud bych se dostal ve vyšších koncentracích do ovzduší, byl by to velký problém.

Obecně odhalená plocha jezera uvolňuje spoustu drobných částeček prachu, který zhoršuje kvalitu vzduchu v okolí. A navíc by mohl ještě zhoršit nedostatek vody v jezeře. Pokud se větrem dostane do hor, pokryje tamní sníh – ten se kvůli horšímu odrazu tmavého prachu snadněji zahřeje a tedy i taje.