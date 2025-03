Slintavka a kulhavka se šíří větrem na kilometry. Pro člověka hrozbou přímo není

První známka nákazy vypadá nenápadně. Zvíře je neklidné, ztrácí chuť k jídlu, má zastřené oči. Tyto příznaky jsou spojené s celou řadou možných zdravotních problémů, takže zemědělec většinou ještě netuší, co ho čeká.

Škody jsou obrovské

Problém je, že podobně jako třeba covid-19 je i slintavka a kulhavka nakažlivá ještě předtím, než se objeví její typické příznaky. Stačí tedy jenom jedno nenápadně nakažené zvíře a virus se může přenést na všechna ostatní v chovu – zejména pokud jsou zvířata ve velkochovech v uzavřeném prostředí.

Nakažlivost je až sto procent: pokud se tedy nemoc dostane do nějakého velkochovu, je šance, že se nějaké zvíře v něm nenakazí, minimální. Umírá asi jen pět procent nakažených zvířat, větší problém je s mláďaty, u telat je smrtnost až 75 procent. Problémem je rychlé šíření nemoci, ale i to, že zvířata, jež ji překonají, jsou tak vyčerpaná, že se dají jen obtížně hospodářsky využít.

Nemoc navíc není omezená jenom na domácí hospodářská zvířata. Vyskytuje se u sudokopytníků – skotu, prasat, koz a ovcí, ale může se přenést také do divočiny, na populace jelenů, jelenců, daňků, srnčí zvěře a muflonů, a to jak volně žijících, tak chovaných v oborách. „Další vnímavá zvířata jsou i ježci a medvědi, antilopy, sobi, ale třeba i slon. Vůči nákaze jsou odolní lichokopytníci včetně koně, masožravci i ptáci, kteří ale mohou virus mechanicky přenášet na veliké vzdálenosti,“ uvádí Agrární portál.

Britská zkušenost

Slintavka a kulhavka je nemoc, kterou zná lidstvo stovky let, možná i déle. Poprvé ji odborně popsal v šestnáctém století italský vědec Girolamo Fracastoro – první člověk, který navrhl, že nemoci se mohou přenášet malými neviditelnými částečkami. Možná ale epidemii této choroby zachytil už Aristoteles. Když se začala chovat větší stáda dobytka, získal virus snadnější cestu k šíření. Největší zdokumentovaná epidemii proběhla ale až v jednadvacátém století.

Britští veterináři potvrdili první příklad 19. února 2001. Bylo to jen několik vepřů, na které se přišlo při rutinní kontrole. Do 30. září téhož roku se nemocí nakazilo přes dva tisíce zvířat, víc než šest milionů zvířat muselo být utraceno. Veterináři a hygienici situaci nezvládali, proto musela Británie nasadit i armádu a policii. Britové také museli vyjít do lesů a na pole, kde museli likvidovat tamní divoká zvířata.

Přes nasazení desítek tisíc lidí a zavedení přísných hygienických pravidel se nepodařilo nemoc udržet jen ve Spojeném království, pronikla i za jeho hranice, zasažené byly i Irsko, Nizozemsko a Francie.

Virus, který vydrží všechno

Tyto hrozby jsou spojené s výjimečnými schopnostmi viru, který nemoc způsobuje. Virus známý pod zkratkou SLAK patří do stejné čeledi jako viry hepatitidy A nebo dětské obrny.

Jde o RNA virus, který snadno odolává prakticky všemu, co na něj okolní svět má. Protože jde o takzvaně zapouzdřený virus, snadno se přenáší větrem, a to na kilometry a možná až na desítky kilometrů. Právě touto cestou se pravděpodobně nyní dostal z Maďarska na Slovensko.