Jako supermigréna. Cluster headache je krutá bolest, o které se téměř nemluví

Slovo „cluster“ označuje shluky atak do určitých časových období. Ataky bolesti u většiny pacientů přichází pouze v průběhu těchto takzvaně clusterových period, které trvají tři týdny až tři měsíce a pak má pacient třeba několik let bezpříznakové období. „Oproti tradovaným zkazkám se nutně nemusí jednat jen o jaro nebo podzim,“ doplňuje neurolog Pavel Řehulka, který se snaží bořit mýty o tomto onemocnění.

Absolvoval obor všeobecné lékařství na LF MU v Brně v roce 2011 a získal specializovanou způsobilost v oboru neurologie v roce 2017. V roce 2018 stážoval v Headache Science Center (Fondazione Mondino, Pavia) a účastnil se Migraine preceptorshipu v Danish Headache Center (Rigshospitalet, Kodaň). V roce 2019 vystudoval program Master in headache medicine (Università La Sapienza, Řím). Je členem výboru Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP a členem redakční rady odborného časopisu Bolest.

„Doba do stanovení diagnózy činí v Evropě až devět let, někteří pacienti tak sami pojmou podezření na diagnózu a do ambulance přicházejí pro její potvrzení,“ říká Řehulka. „Prevalence tohoto onemocnění je velmi nízká, týká se tak zhruba jednoho člověka z tisíce. Na rozdíl od dříve dostupných informací se nejedná pouze o onemocnění mužů a kuřáků. Ukazuje se naopak, že až 25 procent lidí s touto diagnózou jsou ženy a v životě nekouřily. Navíc u některých pacientů může dojít k rozvoji záchvatů ještě v období před pubertou. Právě zavádějící profil ‚typického pacienta‘ se může podílet na nedostatečné míře diagnostikování této choroby,“ ujasnil neurolog.

Ataky bolesti se v průběhu clusterové periody podle něj dostavují až osmkrát denně. Častější jsou noční záchvaty, které pacientům promnění každou noc v zoufalství, které nemá obdoby. „Když trochu popustím uzdu fantazii, v tomto onemocnění se skrývá Jekyll a Hyde. Vysvobozením je pro pacienty přirozené ukončení clusterové periody, pomoci však může i účinná léčba,“ konstatuje lékař.

Léčba je mnohdy svízelná

„Právě proto je pro ně důležité, aby byli sledováni ve specializovaných centrech. Když začne clusterová perioda, mohou tam lékaři její příchod narušit, musí se zahájit adekvátní léčba. Ta je buď akutní a spoléhá se na injekce triptanu nebo inhalaci kyslíku, ale existuje i přemosťující léčba a také preventivní léčba pomocí vysokých dávek speciálních léků. V každém případě – pokud jsou lidí trpící cluster headache takto sledováni, mohou jim doktoři ušetřit týdny nesnesitelných bolestí,“ podotkl neurolog s tím, že se takové bolesti hlavy rozhodně nevyplatí podceňovat.