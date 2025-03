Limit pro drobné opravy hrazené nájemníky se zvýší, navrhuje ministerstvo

Limity na drobné opravy v bytě, které je povinen hradit nájemník, se mají od příštího roku zvýšit o polovinu. Navrhuje to ministerstvo pro místní rozvoj. V současné době je nájemník povinen zaplatit opravu v bytě do tisícovky, nově by to mělo být 1500 korun. Zvýšit se má také limit na roční výdaje, které aktuálně nesmí přesáhnout 100 korun na metr čtvereční, od příštího roku by to mělo být 150 korun. Novela zároveň počítá s tím, že částky, které se neměnily deset let, budou každý rok růst podle míry inflace.