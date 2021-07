Etiopská přehrada vysaje z Nilu třetinu vody. Mezinárodní studie varuje před dopady pro Egypt

Pokud by se třetinový úbytek vody na dolním toku Nilu nepodařilo nahradit z jiných zdrojů, mohla by mít nová situace podle autorů studie značný dopad, a to zejména na Egypt. Podle propočtů by se zdejší orná půda zmenšila asi o 72 procent; drtivá většina zemědělsky obdělávané půdy v Egyptě totiž leží právě podél historicky nejspolehlivějšího zdroje vody – čili Nilu.

Úbytek orné půdy byl měl v důsledku dramatický dopad i na celé místní hospodářství. Studie předpokládá, že ekonomické ztráty v zemědělství by dosáhly 51 miliard dolarů a ztráta hrubého domácího produktu by zvýšila nezaměstnanost na 24 procent, což by vedlo k vysídlení mnoha lidí a narušení ekonomiky.

„Naše studie předpovídá hrozivé dopady na zásobování vodou, což by způsobilo největší spor o vodu v moderní historii lidstva,“ uvedl hlavní autor studie Essam Heggy. „Zprůměrujeme-li ztráty ze všech oznámených scénářů naplnění přehrady, mohl by tento nedostatek vody téměř zdvojnásobit současný deficit zásobování vodou v Egyptě. Určitě bude mít negativní důsledky pro egyptskou ekonomiku, zaměstnanost, migraci i zásobování potravinami,“ dodal vědec, jehož práce vyšla 1. července v časopise Environmental Research Letters.