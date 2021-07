Webbův teleskop má pozorovat zrod prvních hvězd. Mise už je připravená a schválená

Často se říká, že pohled skrze teleskop je jako nahlížení do minulosti. Světlu ze vzdálených vesmírných objektů totiž trvá miliony let, než doputuje k Zemi. Nyní vědci dospěli k závěru, že mohou dohlédnout tak daleko, aby mohli pozorovat zrození prvních hvězd. A záběry by mohly být k dispozici už příští rok. Nový teleskop jim mohl umožnit sledovat událost, která se podle nejnovějších kalkulací odborníků odehrála mezi 250 miliony až 350 miliony let po velkém třesku a jíž se někdy říká vesmírný úsvit. Pozorování okamžiku, kdy vesmír zaplavilo světlo, je obrovským úkolem astronomie, píše list The Guardian.

„Jsme nadšení, že jsme zvládli tento důležitý krok k vypuštění sondy a že jsme dostali zelenou od Arianespace a NASA,“ uvedl Peter Rumler, který vede projekt ESA Webb. Dalekohled by měl letět do vesmíru ještě letos na podzim, přesné datum startu po 31. říjnu závisí na harmonogramu startů na kosmodromu a bude upřesněno blíže k datu připravenosti ke startu.

Zrození vesmíru se odhaduje na dobu před 13,8 miliardy let, přičemž ho odstartoval takzvaný velký třesk. Během prvních několika stovek milionů let to bylo tmavé místo bez hvězd, tvořené vodíkem a zaplavené reliktním zářením (známým jako kosmické mikrovlnné pozadí). Postupně se vodíkové mraky začaly gravitací shlukovat a zahřívaly se, až dosáhly teplot, jaké panují ve středu Slunce, kdy mohla nastat jaderná fúze. Tak se zrodily první hvězdy.

Sledovat tuto událost je zatím za hranicí možností současných dalekohledů. Ale mohlo by to být možné s využitím teleskopu Jamese Webba. „Na základě našich měření předpovídáme, že bude mít citlivost, (která umožní) sledovat vesmírný úsvit,“ uvedl Ellis.

Pohled na mladý vesmír

Aby toho astronomové docílili, musejí nejprve vědět, kam se dívat. Ellis společně s dalšími mezinárodními výzkumníky použili záběry z Hubbleova teleskopu a Spitzerova teleskopu, aby prozkoumali šest z nejvzdálenějších známých galaxií. Znamenalo to dostat se na hranici možností těchto zařízení, ale díky zkombinování jejich záběrů s měřeními z výkonných pozemních dalekohledů vypočítali, že vzdálenost těchto galaxií od Země odpovídá „ohlédnutí zpět v čase“ do doby před více než 13 miliardami let, kdy byl vesmír jen 550 milionů let starý.