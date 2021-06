Proti změně klimatu je třeba bojovat investicemi do výzkumu, míní Radan Huth

„Uvažuje se o možnosti, že Golfský proud by se mohl zastavit. Globální oteplování by v Evropě vyvolalo regionální ochlazení,“ podotkl Díky tomuto vodnímu proudění je podle něj Evropa na dané zeměpisné šířce nejteplejším místem na severní polokouli. Jeho zastavení by znamenalo, že by zde byla podobná teplota jako například na Sibiři nebo na východním pobřeží Kanady.

Všechno navíc podle Hutha naznačuje, že taková změna by byla nevratná. „Abychom nastartovali celý proces toho dopravníku, tak by nestačilo vrátit klima do původního stavu, ve kterém bylo na začátku naší poslední doby meziledové,“ vysvětlil s tím, že by bylo třeba Zemi vychladit ještě daleko více.

Dodal ale, že ani podle nejčernějšího scénáře vypouštění emisí ale k tomuto zastavení do konce století nedojde. Zpomalení nicméně hrozí.