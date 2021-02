Lidstvo vede nesmyslnou válku proti vlastní planetě, varuje OSN

Zpráva se na rozdíl od předchozích dokumentů OSN zaměřuje hned na tři krize najednou a navíc světovým vůdcům jasně říká, jaké kroky by měli přijmout, aby odvrátili současný negativní trend vývoje. Navrhuje například proměnu daňové soustavy, ekonomických ukazatelů, jimiž se státy řídí, či toho, jakým způsobem získávají energii. Změn by podle ní měl doznat rovněž způsob, jakým lidé cestují, rybaří, pěstují zemědělské plodiny a co konzumují.

„Bez pomoci přírody nemůžeme prospívat či dokonce přežít,“ řekl Guterres. „Již příliš dlouho vedeme nesmyslnou a sebevražednou válku proti přírodě,“ dodal.