Bez hornin a bohatství, které v nich je, nemá lidstvo budoucnost, domnívá se geolog Venera

Nakládání vodou v Česku je hodně ovlivněné podobou rozvodové sítě. Ta současná má podle Venery ztráty v nižších desítkách procent. „V posledních letech se to zlepšuje a vodárenské společnosti intenzivně pracují na tom, aby se ztráty snížily. Ale ve srovnání – když řeknu extrém – s Izraelem, jsme na tom opravdu špatně. Tam je péče o vodárenské soustavy extrémně dobrá. Mají na to i opravdu skvělé technologie, které jim samy vyhledávají a samy opravují díry v potrubí. Jsou to věci, které by u nás zasloužily větší pokrok,“ domnívá se.

Podle Venery voda představuje strategickou surovinu a mělo by se tak s ní i zácházet. Kromě zajištění kvalitní rozvodové sítě je podle něj v tomto ohledu potřeba mnohem více recyklovat. Odpadová či nepitná voda by se podle něj měla využívat například na splachování či zalévání. „To, že u nás je všechno voda jedné –⁠ té nejvyšší –⁠ kvality. Že se používá úplně na všechny účely, je plýtvání,“ domnívá se Venera.

Zachytávání a ukládání oxidu uhličitého

Dále se rozhovor zabýval také možnostmi ukládání oxidu uhličitého (CO2) pod zemí. V tomto ohledu jsou podle Venery v Česku zásadní dvě geologická prostředí. Zaprvé jsou to podzemní aquifery, které jsou v dostatečné hloubce, musí to být hlouběji než 800 metrů pod povrchem (a lépe třeba kolem dvou kilometrů). „Aquifery jsou kolektory, horniny, které v sobě obsahují vodu. Většinou to jsou slané vody. V nich, v té patřičné hloubce, se oxid uhličitý může vázat a stabilizovat. Dalším typem struktur jsou vytěžená ložiska zemního plynu,“ vysvětlil.

Zmíněné aquifery se podle Venery nachází například v některých oblastech středních Čech. Na Moravě se pak nacházejí ložiska plynu a tam, kde je vytěžen, vzniká potenciál právě pro ukládání CO2.

Systém se už podle šéfa České geologické služby používá například v Norsku, kde oxid uhličitý ukládají do podmořských sedimentů. Dále se v tomto ohledu jedná i o Německo, Velkou Británii či Nizozemsko.

Česko je podle Venery v současnosti ve stavu, kdy je prozkoumáno horninové prostředí a jsou vytipované lokality s vytěženými oblastmi zemního plynu, například v okolí Hodonína. Mělo by následovat pilotní ukládání. Venera se domnívá, že ukládání je jedním z řešení, jak se v budoucnu oxidu uhličitého zbavit. Jedná se ale o velmi náročný proces.