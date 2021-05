Izraelští biochemici vyvinuli molekulární pinzetu. Je to zbraň proti bakteriím, které mohou medicínu vrátit do středověku

Do doby, než vědci přišli s antibiotiky, umírali lidé i na ty nejběžnější infekce. Právě proto byly prakticky nemožné složitější operace nebo bezpečné porody, které máme spojené s moderním způsobem života.

Pandemie nového koronaviru nyní lidstvu připomněla, že nadále existují nemoci, které jsou schopné způsobit nepředstavitelné škody na lidském zdraví i ekonomice celého světa. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je pak jednou z těch vůbec nejhorších odolnost bakterií vůči antibiotikům – tedy takzvaná antibiotická rezistence.

Antibiotika totiž časem ztrácejí svou účinnost; bakterie se díky evolučním mechanismům učí, jak se jejich účinkům vyhýbat. A protože jsou v tom výrazně rychlejší než věda, která se snaží přicházet s novými druhy antibiotik, hrozí podle WHO i řady nezávislých expertů, že se během dalších desítek let může lidstvo v podstatě vrátit do doby před objevem antibiotik, se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

Podle britské vládní expertky na tento fenomén Sally Daviesové má dokonce antibiotická rezistence potenciál „vrátit medicínu zpět do středověku“, jak uvedla v rozhovoru pro BBC.