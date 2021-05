Čeští vědci pracují na arzenálu zbraní proti Alzheimerově nemoci. Pomoci může test i lék

Díky testu může včas začít preventivní léčba –⁠ i na ní pracují čeští vědci. Vyvíjejí látku, která má zabránit tomu, aby v mozku toxické látky vůbec vznikaly. Lék už je ve třetí, tedy poslední fázi klinického testování. „Náš cíl je mít lék, který je schopný preventivně zabránit rozvoji této nemoci, a pomocí testu jsme schopni najít, u koho a jak brzy musíme začít intervenovat. A tak vlastně zabránit tomu, že budou mít Alzheimerovu nemoc,“ říká neuropsycholožka Eva Jarolímová z České alzheimerovské společnosti.

Pokud by se to podařilo, znamenalo by to velký zásah do způsobu i kvality života nemocného a zejména jeho rodiny. Pokud vše půjde podle plánu, mohl by se lék k lidem dostat už za tři roky.