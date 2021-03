Vědci varují před další pandemií. A mají konkrétní návrhy na přípravu

Příval zoonóz

Vědci hledají odpovědi na to, jak se budoucím pandemiím bránit, ve zvířecí říši. Z epidemie MERS na Blízkém východě odborníci vinili velbloudy, SARS se na lidi přenesl zřejmě z drobných šelem – cibetek.

V případě covidu-19 experti zatím dál pátrají, stopy v čínském Wu-chanu je zavedly i na tamní tržiště, stále se pracuje s verzí, že virus se mohl na člověka dostat právě tam z netopýrů nebo luskounů, lahůdek čínské gastronomie. Anebo z dovezených potravin, jak tvrdí Peking. Český virolog Jiří Černý pokládá za nejvěrohodnější teorii právě přenos z netopýra, přes nějaký zatím neidentifikovaný mezičlánek.

„Jedná se o narůstající přival zoonóz, přenosu patogenů ze zvířecí říše na lidi, jako se tomu stalo v případě HIV, eboly, SARS, MERS, covid-19 a vypadá to, že se to bude dít stále častěji,“ tvrdí imunolog z Imperial College v Londýně Danny Altmann.

Klíčem je mezioborová spolupráce

Vědci proto chtějí přizvat do výzkumu lidských chorob i veterináře a přírodovědce. Odhadují, že asi tři čtvrtiny všech infekčních onemocnění se přenesly na člověka ze zvířete. Podle Altmanna je pro to více důvodů. „Má to co dělat s urbanizací, zasahováním do přirozeného prostředí (zvířat) a stále větším kontaktem se zvířecí říší,“ říká vědec.

Experti varují třeba před smrtícím virem nipah, který šíří v Asii netopýři, nebo žlutou zimnicí, na kterou v posledních letech umíral v Brazílii alarmující počet opic. Varovné jsou také některé změny eboly, které se mohou začít šířit teoreticky i vzduchem.

Podle virologa Jiřího Černého nespočívá riziko ani tak ve velkochovech, jako spíše v těsném kontaktu mezi lidskou populací a divokými zvířaty na území, která doposud nebyla příliš obydlena. Velkochovy jsou pak spíše místy, kde se viry, s nimiž se lidé setkají, namnoží.