Biologové tvrdí, že objevili neznámý druh velryby. Pozornosti unikala v hlubinách

Vědce zaujalo, že akustický signál, který velryby vydávají, neodpovídá ničemu, co bylo zatím v této oblasti pozorováno a zaznamenáno. Přírodovědcům se podařilo získat fotografie těchto tří kytovců a také dlouhý záznam zvuků, které vydávaly – na to využili podvodní mikrofony.

Autoři zprávy sice zatím nemají v rukou jasný důkaz v podobě DNA, ale jsou přesvědčení, že pozorovaní tvorové jsou novým druhem velryby, který věda ještě nezná. Chtějí to potvrdit dalším studiem zvířat, klíčové přitom bude úspěšně odebrat genetické vzorky, které by se daly porovnat se vzorky v databázích.

„Pozorovali jsme něco úplně nového, něco, co jsme v této oblasti neočekávali. Něco, co vzhledem ani zvukově neodpovídá čemukoliv, co známe,“ uvedl jeden z hlavních autorů výzkumu Jay Barlow. „Úplně mi běhá mráz po zádech, když si pomyslím, že bychom mohli dokázat něco, o čem si většina lidí myslí, že je nemožné, tedy najít velkého savce, který je vědě naprosto neznámý,“ dodal oceánolog.

Jedinečná zvuková stopa i vzhled

Každý druh velryby vysílá pod vodou jedinečný akustický signál a biologové mají tyto zvuky popsané v databázích. Ale zachycený hlas nebyl nikdy předtím zaznamenán – jeho vzorec se nenašel v žádném ze souborů. Navíc i první analýzy vzhledu a vlastností těchto vorvaňovců naznačují, že se jedná o nový druh.