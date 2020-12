Vědci poprvé nafilmovali vzácného obra z hlubin: vorvaňovce

Žije tak hluboko pod hladinou, že s lidmi téměř nepřijde do kontaktu – a tak o něm vědci mají jen absolutní minimum informací. Proto se dá výzkum oceánologů ze skotského Centre for Research into Ecological and Environmental Modelling považovat za přelomový. Expertům se povedlo zřejmě úplně poprvé natočit tyto savce v jejich přirozeném prostředí.

Video i práci o tomto výzkumu zveřejnili v odborném časopise PeerJ. Vědci také zaznamenali zatím neznámý vzor na kůži vorvaňovce a popsali, kde se tito tvorové v severním Atlantiku nejčastěji vyskytují. Poznatky z jejich práce umožní mořským biologům zmapovat, jaký je počet a stav vorvaňovců.