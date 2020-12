BLOG: Republika se rodila v násilí. Před 102 lety porazili Čechoslováci německé separatisty

Války o nezávislost pobaltských republik proti ruské i německé dominanci, ukrajinsko-polsko-sovětský konflikt mísící v sobě etnický, náboženský a radikálněpolitický střet, revoluce v řadě německých států i v Maďarsku či nad tím vším se vznášející stín bolševické revoluce a ruské občanské války. To vše formovalo spolu s vysidlováním, koncentračními tábory pro „ty druhé“ i organizovaným násilím proti vybraným skupinám obyvatel dějiny této části starého kontinentu mezi lety 1918 a 1921.

Pro drtivou většinu obyvatelstva Českých zemí i Slovenska však bylo především nadějí na toužebně očekáváný mír. Tato představa byla zcela všeobjímající a překračovala etnické, jazykové i třídní hranice; jaký mír to bude, to byla věc druhá, ne nutně podružná a ne nutně (jak by se mohlo ze zpětného pohledu zdát) nezbytně „československá“.

Polské oddíly mezitím 31. října zabraly celé historické Těšínské vévodství s jeho polsky i česky mluvícím obyvatelstvem (a těžkým průmyslem), zatímco Slovensko se propadlo do nejistoty provázející postupný úpadek autority jak Károlyiho revoluční vlády v Budapešti, tak tradičních místních elit (vesměs maďarských a německých). Ve chvíli, kdy o existenci československéhi státu neměla drtivá většina obyvatel ani ponětí, vznikalo mocenské vakuum, dávající prostor anarchii „zelených kádrů“, dezertérů i všemožných oddílů vracejících se z válečných front.

Role československých dobrovolníků

Za této situace bylo zřejmé, že Národní výbor československý bude muset existenci československého státu teprve zajistit. Za tím účelem ostatně již odpoledne 28. října povolal první dobrovolníky z řad Sokolů, Dělnických tělovýchovných jednot a dalších vlasteneckých organizací. V řadách těchto spolků, a především jejich náctiletých členů, stejně jako mezi dělníky, se volání setkalo s okamžitou odezvou a tisíce mužů se doslova hrnuly do služby po boku rekonvalescentů, vojáků na dovolené či hasičů a četníků.

Právě dobrovolníci vytvořili páteř několika desítek „asistenčních rot“, motivováni směsí revolučního nadšení a československého vlastenectví, dávajícími smysl prosté touze po dobrodružství a moci: „Přihlásili se jako dobrovolníci na Slovensko. Doposud neměli příležitost si vystřelit, tak ať si to užijí,“ komentovali situaci příslušníci rozpadající se c. a k. armády (pozn. císařsko-královské armády).

Těch se do českých zemí během listopadu vracely desítky až stovky tisíc a jejich postoj často stál v příkrém protipólu vůči nadšení dobrovolníků válkou vesměs nepolíbených –⁠ jejich hlavní snahou totiž nebylo přejít z jedné války do druhé, nýbrž vrátit se konečně domů. Jejich cesta především z italské fronty či z uherských a rakouských posádek byla lemována všudypřítomnou hrozbou násilí z rukou heimwehrů a jiných podobných lokálních milicí. Násilí, reálné či symbolické, se pro tyto muže stalo prostředkem komunikace i směny, a o to větší byla jejich touha po míru.

Dezerce a mizerná disciplína

Menší skupiny či jednotlivci se záhy po návratu dali do služby nového státu, drtivá většina však zamířila rovnou ke svým rodinám. Národní výbor ovšem zoufale potřeboval muže, nejlépe ozbrojené (což mnozí stále byli) a s bojovými zkušenostmi, pročež nejenže vyhlásil „remobilizaci“ osmnácti ročníků a nařídil i zřizování „záchytných táborů“ na hranicích, z nichž měla být doplněna torza starých rakouských pluků. Výsledek byl tristní – touha po návratu domů byla zjevně silnější než touha po obraně československé myšlenky, vojáci masově opouštěli posádky, a přestože část se po čase vracela, často to bylo jen kvůli vyplacení žoldu a fasování výstroje či výdeji přídělů, načež muži opět houfně dezertovali.

Generální inspektor československých vojsk Josef Scheiner si v půli listopadu posteskl, že jeho úřad sice vydává dvacet tisíc dávek potravin denně, nedokáže však zorganizovat ani šestadvacetičlenný doprovod vlaku napříč Prahou (nakonec se k ochraně transportu sešlo třináct mužů, z nichž však do cílové stanice dojel jediný, a to jen proto, že sem směřoval za rodinou).

V dobrovolnických oddílech přitom nebyla situace o mnoho lepší – sice tolik netrpěly dezercí, o to více však mizernou disciplínou, kdy vojáci odmítali poslouchat kohokoliv, kdo byť i jen zavadil o službu v rakouské armádě (a tedy vojenské, či dokonce bojové zkušenosti), s odkazem na odpor k „rakušáctví“, což se zdálo být synonymem pro pořádek. Ostatně i dobrovolníci od nového státu očekávali především schopnost je (na rozdíl od staré monarchie) materiálně zajistit a některé oddíly na Moravě se bouřily ohledně výše a vyplácení žoldu, spory o jehož výši pak pravidelně zaměstnávaly vojenské úřady. Situaci nepřidávala ani nečinnost daná naprostou nepřipraveností armády k akci, vedoucí k dalším protestům, tentokrát pod heslem „Pusťte nás na Maďary, nebo nás pusťte domů!“

Operace proti „zněmčeným územím“ a boje na Slovensku či Těšínsku

Nedočkaví dobrovolníci a později i více či méně ochotní příslušníci bývalých c. a k. jednotek (většina pluků byla zprvu schopna postavit maximálně jednu setninu) se své chvíle slávy nakonec dočkali – koncem listopadu byly zahájeny první operace proti takzvaným „zněmčeným územím“, které brzy odhalily, že místní elity silně přecenily ochotu obyvatel Deutschböhmen, Sudetenland, Deutschsüdmähren a Böhmerwaldgau bránit se zbraní v ruce chiméru samostatnosti. Demotivované místní domobrany (Volkswehr podobného složení jako samy československé oddíly) se vesměs rozprchly při prvním náznaku ozbrojeného střetu a na skutečný boj tak došlo jen na několika místech. Německý pokus o vymanění se zpod československé moci tak oficiálně skončil 27. prosince obsazením Litoměřic.

O necelý týden později zakončily československé oddíly i jinou, mnohem rozsáhlejší a problematičtější operaci – ovládnutí Slovenska, tentokrát již pod italským velením, jež do země dorazilo společně s prvními pluky Československých legií. Ty druhého ledna 1919 také slavnostně vpochodovaly do Prešpurku/Bratislavy, přivítány hromovým tichem pustých ulic, nechápajíce, že místní obyvatelé jsou primárně Maďaři a Němci, kteří mají pro státní projekt, jejž do města přinášejí, pramálo pochopení.

Konfliktní a místy téměř okupační charakter obsazení Slovenska dokumentují i střípky z jeho průběhu – ať již jsou to opakovaně vydávané rozkazy o preventivním braní rukojmí „v místech…, ve kterých nejsou úplně jisté poměry…, v každém případě však několik Židů…“, a jejich střílení v případě, že by došlo k útokům na československé oddíly; vzpomínky pamětníků na „věšení Maďarů“ na potkání a navzdory odporu bezmocných důstojníků dobrovolnických jednotek; či marné stesky prvního velitele československých jednotek na Slovensku, plukovníka Schöbla, na téma chování československých vojáků ve slovenských městech. „Vojáci neplatí za zboží a prostě si je berou… přepadají a loupí v krámech za bílého dne“ a místní obyvatelé „mají této elitní armády již dost“ a s ní i Československa.

Zatímco formování Československa vrcholilo koncem ledna 1919 protiofenzivou v konfliktu o Těšínsko, jež po sedmi dnech bleskového tažení proti oslabenému nepříteli skončila ovládnutím klíčové ostravsko-karvinské uhelné pánve i železnice na Slovensko (to vše včetně polsky i česky mluvícího obyvatelstva), Slovensko se pod vlivem „policejních“ opatření československé vlády reprezentované zplnomocněncem Vavrem Šrobárem propadalo stále hlouběji do krize přiživované maďarskou propagandou. Výsledkem byly stále častější stávky a protesty, kterých se ve velkém účastnilo i slovensky mluvící obyvatelstvo, což vedlo k frustraci válkou unavených československých jednotek.