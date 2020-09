Kolektivní imunita začíná zpomalovat šíření covidu v USA, naznačují někteří vědci

Skupinová imunita, které se někdy také přezdívá stádní, je jev, kdy se růst počtu nakažených zpomalí a nakonec i zastaví, protože virus už nemá koho dalšího infikovat. Vzhledem k tomu, že dostatečně velká část populace je proti němu imunní, nemůže nakažený člověk v době, kdy je infekční, nakazit dost dalších lidí, aby se nemoc mohla efektivně šířit.

U každé nemoci je hranice takové imunity různá. Kolik procent populace musí mít protilátky, záleží na vlastnostech dané nemoci, ale také na dalších faktorech týkajících se dané skupiny obyvatel. U nového koronaviru je dosud neznámá, různé odhady přitom pracují se značně odlišnými čísly – od 10 až po 80 procent populace. Toto číslo může být zřejmě odlišné i v různých zemích.

Zpolitizované téma

Skupinová imunita se stala oblíbeným tématem debat poté, co ji jako řešení koronavirové pandemie začali uvádět někteří politici, například britští. Tuto cestu ale většina vlád opustila poté, co epidemiologové po lepším poznání covidu spočítali, kolik lidských životů by to při smrtnosti této nemoci stálo, a také po zjištění, že imunita proti této nemoci nemusí vydržet dostatečně dlouhou dobu.

Youyang Gu a jeho tým odhadují, že v USA docházelo během června a července k rozsáhlému promořování populace; denně se podle těchto modelů mohlo nakazit až 450 tisíc osob. To jsou výrazně vyšší čísla, než odhaluje testování, které většinu nakažených bez příznaků není schopné najít. Podle Gua už bylo novým koronavirem nakaženo asi 45 milionů Američanů, tedy více než 10 procent celé populace.