Koronavirus mutuje. Nejrozšířenější kmen je mnohem nakažlivější, ale zřejmě méně smrtící

Zatím nic nenaznačuje, že by byla tato mutace více smrtící než ty starší. Naopak, některé indicie spíše vedou k tomu, že se na ni umírá méně. „Zdá se, že tato mutace převládla. A zdá se, že se šíří rychleji. Sice to nevíme jistě, ale zajímavé je, že počet úmrtí v Evropě výrazně klesl v porovnání třeba se Severní Amerikou, Brazílií nebo dalšími částmi světa,“ uvádí Paul Tambyah, prezident Mezinárodní společnosti pro infekční choroby.

To potvrzují i čísla z Česka. V porovnání s jarem je méně těch nejvážnějších případů i u nás. „Za celé léto, od poloviny června až do současnosti, jsme u nás měli pouze dva pacienty, v té hlavní fázi, řekněme březen, duben, květen, jich bylo celkem devatenáct,“ potvrzuje Jan Bláha ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Mutace virů ale můžou přinést i problémy. Příliš velká změna by totiž znamenala, že by připravované vakcíny a léky nemusely fungovat správně. Nová mutace má odolnější protein, jímž proniká do buněk, takže některé léky, které na něj cílí, mohou mít teoreticky problémy s úspěšností. Jiná léčiva, která využívají jiné cíle (například remdesivir, dexamethason, Medrol), by měla být účinná stejně.

Vědci se také neobávají, že by tato mutace měla mít negativní vliv na úspěšnost vakcín nebo přirozené imunity; podle zprávy v časopise Cell to není kvůli povaze změny příliš pravděpodobné.

Všechny výzkumy nové mutace probíhaly zatím jen laboratorně, takže bude zapotřebí dalšího výzkumu, zejména klinického a statistického, aby se informace z laboratotního prostředí potvrdily i v reálném životě, kde mohou být podmínky výrazně jiné a tedy i chování viru může být odlišné.