BLOG: Pandemie v českých zemích. Mezi oběťmi byla i řada umělců, podotýká historik

K nejhorším chorobám patřil mor, jejž lidé ve středověku nazývali černá smrt. Je třeba připomenout, že slovem mor bylo tehdy zvykem označovat epidemie všech infekčních nemocí. Skutečný mor rozšířili z Asie mongolští nájezdníci a do Evropy se pak dostal z Krymu prostřednictvím krys a potkanů na lodích janovských či benátských kupců. Hlavním přenašečem moru totiž byla právě blecha krysí.

Menší epidemie se pak v Čechách objevily v letech 1390, 1403–1406 a 1414–1415. Mor řádil i v následujících desetiletích, když například roku 1483 zemřelo v Praze několik tisíc lidí. K nejhorším potom patřila nová vlna z let 1520–1521. Jednou z jejích obětí se stal známý humanistický spisovatel, právník a filozof Viktorin Kornel ze Všehrd. Důsledkem morových ran býval často hladomor doprovázený dalšími epidemiemi, především tyfu.

Ve větší míře pronikl mor do Čech až v letech 1357–1362, kdy postupně postihl většinu krajů a některé „navštívil“ opakovaně. Skutečná katastrofa nakonec přišla nedlouho po nástupu krále Václava IV. na trůn. V roce 1380 tentokrát udeřil mor v Čechách naplno a jednalo se o jeho nejhorší epidemii v předhusitském období. Jenom v Novém Městě pražském u svatého Štěpána byly prý během jednoho měsíce pohřbeny tři tisícovky obětí. Celkově zemřely v českých zemích desítky tisíc mužů, žen i dětí a odhaduje se, že mohlo jít až o 10 procent populace. Některé oblasti na venkově byly tehdy úplně vylidněny.

Mor vystřídaly neštovice

Mor sice z českých zemí v 18. století vymizel, ale objevil se nový hrozivý nepřítel – neštovice. Tato nemoc pravděpodobně vznikla v Africe, posléze se rozšířila do Číny, Japonska a nakonec i do Evropy. Virus pronikal do těla dýchacími cestami, přičemž se vyskytovaly dvě formy choroby.

V případě varioly minor nepřekračovala úmrtnost jedno procento, u varioly major však umíralo až třicet procent nakažených. V první fázi se neštovice projevovaly podobným způsobem jako chřipka.

Nemocný trpěl třesavkou, nevolnostmi, bolestí hlavy. Poté nastoupila horečka, a když teploty klesly, objevovaly se po celém těle nakaženého člověka puchýřky obsahující infekční sekret. Kontakt s nakaženým byl proto nebezpečný i v této fázi choroby.

Nemoc doprovázely další symptomy, jako například záněty dýchacího nebo trávicího traktu či zánět rohovky často končící úplnou slepotou. Smrt nezřídka nastávala v důsledku selhání krevního oběhu.

V 16. století rozšířili španělští a portugalští conquistadoři neštovice do Nového světa, kde to pro místní obyvatelstvo znamenalo katastrofu obrovských rozměrů. Nejvíce ohrožené byly děti.

Neštovicím podlehly dvě dcery Marie Terezie

Neštovice postihovaly osoby ze všech společenských vrstev a zemřely na ně například dvě dcery císařovny Marie Terezie – dvanáctiletá arcivévodkyně Johanna Gabriela (23. prosince 1762) a šestnáctiletá arcivévodkyně Marie Josefa (15. října 1767).

V Čechách si tato nemoc vyžádala mnoho obětí především koncem 18. století, konkrétně v roce 1794 a poté znovu 1797–1799. Úmrtnost se pohybovala mezi 15 a 40 procenty. Celkem na neštovice zemřelo během posledních tří let 18. století jenom na Moravě a ve Slezsku přes 25 tisíc lidí. Tehdy se již začalo proti této chorobě očkovat, přesto se však u nás poslední velká epidemie objevila ještě v první polovině 90. let 19. století.

Pandemie dalších nemocí se českým zemím také nevyhnuly. Hroznou chorobou byla zejména cholera způsobená bakterií Vibro cholerae. Nejčastěji se přenášela znečistěnou pitnou vodou nebo potravinami. Tato nemoc se rozšířila z Indie do Číny a posléze do Evropy. Projevovala se zvracením a intenzivním, často krvavým průjmovým onemocněním. Nemocný člověk byl brzy silně vyčerpán, dostavily se křeče, neuhasitelná žízeň a nakonec výrazný pokles srdeční frekvence doprovázený letargií. Postižení měli mrtvolně bledý obličej, promodralé rty a obvykle umírali na dehydrataci.