Luxus v době pandemie. Sklářství změnila morová rána ve 14. století na dlouho dopředu

Co přinesl markantní úbytek kvalitního skla Evropě severně od Alp? Do poloviny 14. století byly stoly nejvyšších vrstev zásobovány sklem luxusního charakteru. Regionální specifika byla patrně dána vkusem zákazníků té které oblasti. Benátské importy byly jen v malé míře doplňovány zbožím vyráběným v regionálních sklárnách, přičemž tvary zejména nápojového skla byly ovlivněny nebo přímo napodobovaly benátské výrobky.

Zákazníci ve městech, na sídlech šlechty i v církevních zařízeních si zvykli na používání nápojového skla a jeho úbytek tak paradoxně prospěl rozvoji regionálního sklářství. Mohutný rozmach sklářské výroby se týkal Čech, Uher i německých zemí.

Sklárny začaly vyrábět ve velkém množství zejména nápojové sklo, které však nemá ten jednotný charakter jako dříve – každý region se vydal vlastní cestou preferující určité tvary.

V zemích Koruny české to byly vysoké číše s nálepy, v německých zemích vývoj vedl k takzvaným krautstrunkům a stangenglasům – což jsou opět nádoby s dekorem nálepů, a k masové výrobě číšek předfukovaných do forem s plastickým vzorem – číškám zvaným maigelainy. V Uhrách to byly číšky s nálepy a varianty stolních lahví. Také receptury na výrobu skla vykazují regionální odlišnosti.

Po polovině 14. století se sklo v Čechách vyrábělo v desítkách skláren v kopcovitém a zalesněném pohraničí. Vyváželo se podél Labe až do přístavních měst na pobřeží Baltu a odtud loděmi do Skandinávie, zejména do Finska.

Bylo oblíbené všude tam, kde se konzumovalo pivo – východním směrem (včetně Moravy) a na jihu zůstaly v oblibě menší číšky určené na víno. Nicméně „expanze“ českého skla končí v průběhu husitských válek. Pokud výrobci dále fungovali, tak jen pro zásobování vnitřního trhu, zahraniční obchod upadl.