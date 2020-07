BLOG: Náboženství a katastrofy. Díl první: Boží hněv

Osud bezbožného bájného krále

Příkladem boží pomsty je osud bájného řeckého krále Erysichthóna. Ten ve své pýše odmítal přinášet oběti bohům, a dokonce vlastníma rukama skácel posvátný dub zasvěcený bohyni Démétér, čímž zahubil nymfu, která v něm žila. Ta se mu pomstila tím, že mu přičarovala neukojitelný hlad – a bezbožný král nakonec skončil tak, že snědl sám sebe.

Příkladem, kdy uctívaná bytost opustí svůj lid, je pak legenda, která se vypráví v současné Guatemale ve městě Todos Santos Cuchumatán. Během občanské války zabrala skupina vojáků místní kostel a začala jej používat jako věznici. Svatého, jemuž by kostel zasvěcen a který byl zároveň patronem místní komunity, takové znesvěcení velmi rozhněvalo.

Pověst vypráví, že se proměnil v poutníka, vypravil se do nedaleké obce Chimbánu a zde požádal jistou rodinu o nocleh. Když se však rodina ráno vzbudila, našla na místě poutníka dřevěnou sochu světce oblečenou v cuchumatánském rouchu. Odnesli ji tedy do místního kostela. Od té doby se Chimbánu, do té doby chudé vesnici, začalo velmi dařit – a naopak Cuchumatánské stíhal jeden problém za druhým.