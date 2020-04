Krevní plazma má v léčbě COVID-19 slibné výsledky, naznačují dvě čínské studie

Siao-ming Jang, který na tomto výzkumu pracoval, jej považuje „za slibnou možnost pro záchranu vážně nemocných“, ale zatím ji lékařům nedoporučuje používat, přinejmenším dokud neproběhne řádný randomizovaný výzkum. Tedy do doby, kdy nebudou výsledky od většího množství náhodně vybraných pacientů. Podrobnosti o této studii vyšly v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Druhý výzkum je ještě menší, léčbu na pěti pacientech vedl lékař Lej Liou. U všech došlo ke zlepšení zdravotního stavu během deseti dnů, tři mohli být dokonce po této době odpojeni od plicních ventilátorů. Zpráva o této studii vyšla v odborném časopise Journal of the American Medical Association.

Tyto předběžné výsledky zvyšují pravděpodobnost, že krev darovaná od vyléčených pacientů se dá využít pro vylepšení imunitních systémů zranitelnějších osob. Počet takto léčených osob je ale zatím ještě příliš malý na to, aby se dalo říci, že to byla právě plazma, která v léčbě hrála zásadní roli –⁠ lékaři použili na potlačení příznaků nemoci i další standardní léčbu.

Jak funguje léčba plazmou

Poprvé se tato léčba objevila před sto lety během pandemie španělské chřipky. Spočívá v tom, že lidé, kteří dokázali nemoc překonat, byli schopní vytvořit si protilátky proti viru. Tyto protilátky umí jednak viry lépe vyhledat, ale také zničit.

Pokud se tato plazma použije u nemocných, má potenciál využít aktivní protilátky k boji proti viru.