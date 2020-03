Kosmický kamion Kunotori se chystá na svůj poslední let

Start nosné rakety H-IIB s již devátou lodí Kunotori (Bílý čáp) z Tanegašimy je předběžně plánován na večer 20. května SELČ. S přistáním na orbitálním komplexu se pak počítá o pět dní později.

Lodě Kunotori jsou kapacitně největší vesmírné „náklaďáky“ na světě. Na Mezinárodní vesmírnou stanici dokážou dopravit až šest tun nákladu, včetně i několika velkých zařízení či nástrojů pro vědecké experimenty během jednoho letu, uvádí JAXA.

Všech osm dosavadních letů od roku 2009 s využitím nosné rakety H-IIB bylo úspěšných, naposledy loni v září. Nová verze tohoto japonského vesmírného nákladního dopravního prostředku by podle agentury Kjódó měla mít větší hmotnost a o 50 procent větší přepravní kapacitu.

K ISS by s touto novou nákladní lodí měla do kosmu létat nová, mocnější raketa H-III. Podle jejího výrobce, společnosti Mitsubishi Heavy Industries (MHI), by měla být schopná vynášet těžký náklad i do vzdálenějších destinací ve vesmíru. Japonsko se totiž hodlá zapojit do připravovaného programu amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), který míří zpátky k Měsíci a pak dál na Mars.