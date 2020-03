Analýza koronaviru pomáhá vysvětlit vysoké počty italských úmrtí. Země má mnoho rizikových skupin

Výzkum ukazuje, že ve všech věkových skupinách je smrtnost nižší než v Asii. Ale celková smrtnost je v Itálii vyšší; činí 2,9 procenta proti 2,3 procentům v Číně.

Příčinou je podle vědců to, že Itálie má výrazně starší populaci než Čína. Zatímco zde je průměrný věk 37 let, v Itálii je to 44 let. Právě proto hlásí Italové výrazně více pacientů starších osmdesáti let, a proto je celková smrtnost vyšší než v Číně. A to přesto, že se italským lékařům daří v této věkové skupině zachraňovat více životů než jejich čínským kolegům.

„Analýza těchto údajů nám umožňuje provést vyhodnocení dalších doporučení toho, jak se chovat,“ uvádí vědci. Zdůrazňují také, že je potřeba tyto údaje neustále doplňovat a aktualizovat.