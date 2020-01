Nejvyšší kanadské vyznamenání získal český vědec Josef Svoboda. Za komunismu byl politický vězeň

Svoboda žije v Kanadě od roku 1968, kdy se po sovětské invazi rozhodl emigrovat. V nové zemi dostudoval a následně se stal profesorem na University of Toronto Mississauga. Jeho oborem je polární botanika a ekologie. Se studenty jezdil třicet let na polární expedice do kanadské části Arktidy. Nejvyšší státní vyznamenání Kanady nyní získal za „svůj průkopnický výzkum ekosystémů tundry a za celoživotní mentorování vědců studujících Arktidu“.

Dalším českým nositelem tohoto vyznamenání byl například podnikatel Tomáš Baťa mladší, který do země emigroval v době druhé světové války. Čestný Řád Kanady získal také prezident Václav Havel.