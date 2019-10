Naděje pro děti nemocné agresivní rakovinou mozku. Vědci se chystají testovat možný lék

Takzvaný difúzní intrinsický pontinní gliom (DIPG) je velmi agresivní typ nádoru mozku. Vyskytuje se pouze výjimečně, například ve Spojených státech jím za rok onemocní 150 až 300 dětí. Ve Velké Británii se jedná přibližně o několik desítek případů ročně.

Na DIPG přitom zatím neexistuje účinný lék. Pouze méně než procento nemocných s touto diagnózou žije více než pět let. Tým profesora Chrise Jonese z ICR nyní ale tvrdí, že by se to už brzy mohlo změnit.

Jonesovi a jeho kolegům se totiž podařilo odhalit genetickou mutaci, která se na postupu nádorů DIPG podílí. Ve spolupráci s kanadskou farmaceutickou společností M4K Pharma pak vědci vyvinuli novou řadu léků, která by šíření této nemoci mohla zabránit.

Klinické testy by mohly začít do dvou let

„Během předklinické práce jsme dosáhli velmi slibného stadia,“ řekl podle deníku The Guardian profesor Jones s tím, že první klinické testy by se mohly uskutečnit už brzy. „Poté vyrobíme první léčbu vyvinutou speciálně na dětskou rakovinu,“ dodal Jones.

„Identifikovali jsme pět hlavních kandidátních léčiv pro další předklinické studie a očekáváme, že klinické testy budou zahájeny do dvou let,“ upřesnil ředitel společnosti M4K Pharma Owen Roberts.