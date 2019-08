Černá díra v centru Mléčné dráhy zazářila. Na dvě hodiny se rozjasnila pětasedmdesátinásobně

Astronomové si tím ale nejsou jistí. SO-2 totiž podle jejich výpočtů a pozorování není příliš jasnou hvězdou, takže není úplně jasné, jak by mohla tak rozsáhlou událost způsobit. Ale v okolí černé díry nejsou ani žádné další velmi hmotné hvězdy, které by mohly být příčinou.

Druhá možnost je, že něco v okolí černé díry se změnilo, a to hodně. Hlavním kandidátem je výše zmíněná hvězda SO-2. Je jednou ze dvou hvězd, které se po eliptické dráze přibližují k černé díře. Nejblíže se dostane vždy jednou za šestnáct let. A ten moment nastal v polovině roku 2018, kdy se ocitla „jen“ 17 světelných let daleko.

Událost z 13. května 2019 trvala asi dvě hodiny. Když ji vědci poprvé pozorovali, mysleli si, že se nedívají na Sgr A*, ale na hvězdu SO-2, která černou díru obíhá. „Černá díra byla tak jasná, že jsem ji zpočátku považoval za hvězdu SO-2,“ uvedl astronom Tuan Do v rozhovoru pro web ScienceAlert. „Nikdy předtím jsem totiž neviděl Sgr A* takhle jasnou. Ale během pár dalších okamžiků se ukázalo, že to musí být černá díra. Bylo mi hned jasné, že se děje něco výjimečného,“ doplnil.

Here's a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we've seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV

Pouhým okem to nebylo možné pozorovat, změnu nezachytila ani většina dalekohledů. Bylo totiž možné ji vidět jen v části spektra infračerveného světla. Astronomové sice už tuto černou díru pozorují přes dvacet let a ví toho o ní hodně, nic tak silného u ní ovšem ještě neviděli. Nynější zjasnění bylo více než dvakrát silnější než to předchozí, navíc zřejmě bylo ještě výraznější předtím, než začalo květnové pozorování.

Plynný oblak u černé díry

V úvahu pak připadá ještě oblak plynů. Už roku 2002 observatoře pozorovaly něco, co by mohlo být oblakem vodíku ve formě plynu, jak se blíží k centru černé díry Sgr A*. O deset let později si už byli definicí tohoto objektu mnohem jistější, dokonce mu dali jméno – nazvali ho G2. Měřili i jeho teplotu, dosahuje asi 10 tisíc kelvinů, tedy přibližně 9700 stupňů Celsia. A spočítali i jeho trajektorii. Roku 2013 se měl dostat tak blízko černé díře, že ho její síly měly začít trhat na kusy.

Vědci se domnívali, že plyn z G2 se dostane do takzvaného akrečního disku – spirály rozptýlené hmoty obíhající kolem černé díry. To by způsobilo jasný záblesk tím, jak by se plyn v oblaku zahříval. Jenže to se nikdy nestalo, dalekohledy nic takového nezachytily. Ale stále je podle astronomů možné, že tento blízký průlet vodíkového oblaku mohl vést k sérii událostí, jež přispěly k tomu, co se stalo v květnu 2019.

Poslední možností pak je, že se jedná o běžné, ale doposud nepozorované změny v proudění hmoty do černé díry. Pro autory studie je toto pozorování výzvou k dalšímu, ještě detailnějšímu sledování Sgr A*, a to nejen Keckovými dalekohledy, ale i dalšími přístroji. To by mohlo potvrdit, která z možností je pravdivá, anebo jestli se u černé díry v centru naší galaxie neděje ještě něco nezvyklejšího.