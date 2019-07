Společnost Allergan stahuje prsní implantáty, mohou způsobovat rakovinu

Poprvé na možné spojení mezi implantáty a rakovinou BIA-ALCL upozornila FDA už roku 2011. Letos na jaře byl prodej těchto typů texturovaných implantátů zakázán také ve Francii poté, co tamní Národní agentura pro bezpečnost léčiv a zdravotnických výrobků (ANSM) registrovala 59 případů onemocnění rakovinou u žen s těmito implantáty – tři z nich na ni již zemřely.

Toto globální opatření Allergan přijímá jako preventivní opatření poté, co jsme byli informováni o nedávno aktualizovaných globálních bezpečnostních informacích týkajících se neobvyklého výskytu anaplastického velkého buněčného lymfomu asociovaného s prsními implantáty (BIA-ALCL) poskytovaného americkou Správou potravin a léčiv (FDA) v USA.

FDA nedoporučuje odstraňování těchto implantátů u žen, které nemají symptomy spojené s chorobou BIA-ALCL. Doporučuje jim ale, aby se detailně seznámily se symptomy této nemoci a aby monitorovaly oblast prsu kolem implantátu. Pokud by si ženy všimly jakýchkoliv problémů nebo změn, měly by to okamžitě hlásit svému lékaři.

Jak poznat BIA-ALCL

Typickými příznaky, které vznik rakoviny BIA-ALCL doprovázejí, jsou otoky nebo bolest v oblasti implantátu. Objevují se přibližně rok po implantaci. „Přestože celkové množství případů BIA-ALCL je relativně malé, jakmile se ukázalo, že je s nimi spojený produkt konkrétního výrobce, FDA se rozhodla na to společnost upozornit – s tím, že doporučuje stáhnutí implantátů v zájmu zdraví žen,“ uvedla agentura.