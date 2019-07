Jan Kolář: Před 50 lety jsem komentoval přistání na Měsíci. Událost, kterou nic nepřekoná

Pětihodinový přenos s projevem Nixona

Byl to nejdelší přenos z celého letu a možná i ze všech kosmických letů vůbec. Vysílali jsme z většího studia hned v přízemí. Pět hodin jsme postupně sledovali pomalý sestup Amstronga po žebříku, pak jeho i Aldrinovy opatrné kroky a nakonec jejich neustávající plnění naplánovaných úkolů, hlavně sběr hornin.

Přerušení přinesl jen krátký rozhovor s prezidentem Nixonem. Projev amerického prezidenta v televizním přímém přenosu byla i tehdy už dost silná káva, a tak tlumočník, kterého televize sehnala, raději zůstal v anonymitě.

Těch několik minut jsme měli od komentování volno, a tak jsem se mohl protáhnout a vzhlédnout od monitoru. Za kamerami kolem stěny studia sedělo či stálo dost lidí. Určitě pro ně nebylo televizní vysílání ničím novým, ale nyní pozorně nesledovali to, jak se vysílá, ale co se vysílá. Obraz na monitoru ukazoval rozmazané, ale zřetelné postavy obou astronautů stojící vedle americké vlajky, i siluetu lunárního modulu. Bylo to zvláštní – kosmická loď, která je uprostřed své mise a přitom stojí, je bez pohybu, žádné údaje o její rychlosti či vzdálenosti teď nejsou zapotřebí.

Před sedmou hodinou ranní přenos skončil a na nás naplno dopadla únava z posledních dvou dnů. Horko z reflektorů, vydýchaný vzduch a plné soustředění na to, co se odehrávalo na monitorech před námi, jsme potřebovali setřást. Měli jsme na to deset hodin, během kterých astronauti na Měsíci spali a připravovali sebe i lunární modul k odletu z Měsíce.

Přenos největšího úspěchu lidstva si nenechaly ujít miliony našich diváků. Přidali se k zhruba půl miliardě lidí, která naplnění dávného snu sledovala po celém světě. Nadšené a děkovné dopisy a telefonáty, které do televize přicházely, ukazovaly, že probdělé noci nelitovali. Pro všechny, kteří televizní vysílání z letu Apolla 11 v Československu umožnili, to byla ta největší odměna a současně i vítězství v obraně proti normalizačnímu tlaku. Ten se ale stále zvyšoval.

Konec v televizi

Dva týdny po návratu Apolla 11 na Zem nastoupil do funkce ústředního ředitele televize Jan Zelenka a s ním přišel zásadní obrat v obsahu vysílání. Bylo zřejmé, že pro nás nebude v novém uspořádání místo. Společně s Josefem Doubkem jsme se rozhodli ještě připravit knížku věnovanou kosmickým letům člověka. V pražských nakladatelstvích se ale už žádný vydavatel nenašel, zvlášť když jsme na vydání pospíchali, než se naše jména stanou nepřijatelná.

Cesta se nakonec otevřela na Slovensku. Napsání jednotlivých kapitol jsme si rozdělili a napsali během srpna. Rukopis stihl Josef Doubek odevzdat v září, než odjel na dovolenou do západního Německa, z níž se již nevrátil. Knížka vyšla ve slovenštině v listopadu 1969 jako vůbec první publikace svého druhu v Československu. Českého vydání se nedočkala.

Spolu s Tondou Vítkem jsme se ještě omezeně dostali k několika vstupům do televizního vysílání při listopadovém letu Apolla 12. V nich převzal roli Doubka jeho redakční kolega Vladimír Železný. Tím ale naše účinkování v televizi na dalších třicet let definitivně skončilo.

Start posledního Apolla na vlastní oči

Náš zájem o veškeré kosmonautické dění však nepolevil, zvláště o následné lety programu Apollo. Splnil se mi i další sen – vidět na vlastní oči start kosmické lodě na cestu k Měsíci. V prosinci 1972 jsem stál na břehu Banánové řeky v Kennedyho kosmickém středisku a sledoval noční start poslední výpravy Apolla 17.

Úspěch Apolla 11 byl vítězstvím Američanů nad Sovětským svazem a definitním ukončením jeho předstihu v kosmické technice, kterou měl a propagandisticky využíval téměř celá 60. léta. I když žádný sovětský program letů lidí na Měsíc vyhlášen nebyl, dalo se tušit, že tento cíl nemůže v plánech druhé kosmické velmoci chybět. Po tom, jak konkrétně takové plány vypadají, jsme pátrali bezvýsledně.

Až po rozpadu Sovětského svazu se postupně svět dozvídal o tom, že sovětská snaha dostat svého kosmonauta na Měsíc představovala úsilí neméně dramatické a vypjaté jako na druhé straně Atlantiku. Vedené ale jiným způsobem a bez úspěšného konce.

Pro posouzení celkového významu programu Apollo je nezbytné zdokumentování souvisejícího dění ve Spojených státech i v Sovětském svazu. Nevyhlášený závod, jehož průběh a dramatické vyvrcholení sledoval na zaplněných tribunách pomyslného stadionu s napětím i úžasem celý svět.

Ta doba se už nevrátí

V srpnu 2012 jsem byl ve zcela zaplněné Washingtonské katedrále účastníkem oficiálního smutečního rozloučení s Neilem Armstrongem. Vedle všech hlavních představitelů americké kosmonautiky včetně řady astronautů na něj přijeli i zástupci předních národních kosmických agentur, výzkumu i průmyslových firem.

Když jsem po skončení vyšel do sluncem zalitého parku před katedrálou, kde se hosté pomalu rozcházeli, uvědomil jsem si, že spolu s odcházející generací astronautů Apolla končí i jedna etapa pronikání lidí do okolního vesmíru. Doba, kterou jsem důvěrně poznal, kdy hranice pronikání člověka do vesmíru se posouvala neuvěřitelným tempem. Ta doba je nenávratně pryč.

Zeslábla veřejná podpora a s tím se i vytratil politický zájem. Ambiciózní plány vyhlašované v minulých desetiletích různými vládami nejen ve Spojených státech, ale i v Rusku, nezískaly dlouhodobější potřebnou finanční podporu a zůstaly z nich jen torza. Pilotovaná kosmonautika postupuje kupředu mnohem pomalejším tempem než před půlstoletím.

Zdomácněla alespoň v těsné blízkosti naší planety, kde na dráze ve výšce 400 kilometrů obíhá Mezinárodní kosmická stanice ISS. Lidské posádky se na ní nepřetržitě střídají již přes dvacet let. Dál se však od poslední výpravy Apollo již žádná posádka nevydala.