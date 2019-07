Prvním člověkem na Měsíci měl být Ivan. Výběr astronautů pro misi Apollo 11 ovlivnila smrt

Video of Apollo 1 Audio - 27 January, 1967

Původně měli být v kabině čtyři muži, ředitel letových operací a kandidát na astronauta Donald Slayton ale tehdy nenastoupil, protože se do zcela nevyhovujícího modulu kvůli nepořádku nevešel. Zemřeli tak „jen“ tři muži, kteří byli hlavními kandidáty pro přistání na Měsíci.

Velitel Virgil Ivan „Gus“ Grissom byl druhým Američanem, který se dostal do vesmíru. Právě tento veterán Korejské války a výjimečně zkušený pilot a letecký instruktor měl jako první vystoupit na povrch Měsíce. Po jeho boku zahynul Texasan Edward Higgins White, první americký astronaut, který uskutečnil výstup do vesmíru, jejž podnikl jako člen posádky letu Gemini 4 v červnu 1965. Třetím byl Roger Bruce Chaffee, jediný v posádce bez zkušeností přímo z oběžné dráhy Země. Když dostal šanci letět, odpověděl: „Myslím, že to bude fakt zábava.“

Důsledky nehody měly zásadní dopady

NASA tehdy tragickou událost komentovala slovy o „rychlé a bezbolestné smrti“ astronautů, ale věřil jim jen málokdo.

Tato tragédie, která se stala na Zemi, byla zásadní nejen pro první cestu na Měsíc, ale i pro všechny další. Po padesáti letech NASA tuto smrt popsala jinak: „Nepamatujte si je kvůli tomu, jak zemřeli, pamatujte si je pro ideály, pro které žili.“ Podle vyjádření americké kosmické agentury právě smrt posádky Apolla 1 byla tím, co umožnilo, aby všechny další mise letěly na Měsíc bezpečně.

Tento neúspěch totiž vedl k výraznému zpřísnění bezpečnostních podmínek, lepší organizaci práce a také celkové větší profesionalizaci kosmických letů.